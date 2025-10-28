ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδο της μέχρι τώρα θητείας του έπεσε η δημοτικότητα του Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ

Την ώρα που όλο και περισσότεροι Αμερικανοί εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τους χειρισμούς του Αμερικανού προέδρου σχετικά με το κόστος ζωής, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ μειώθηκε τις τελευταίες ημέρες στο χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Τόκιο: Σε εγκάρδιο κλίμα η συνάντηση του Τραμπ με την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας – Θα τον προτείνει για το Νόμπελ

Η τριήμερη δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε την Κυριακή (26/10), έδειξε ότι το 40% των Αμερικανών εγκρίνει τις επιδόσεις του έναντι 42% στη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 20 Οκτωβρίου.

Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει διακύμανση μίας ή δύο ποσοστιαίων μονάδων στις δημοσκοπήσεις των Reuters/Ipsos από τα μέσα Μαΐου. Το ποσοστό όσων αποδοκιμάζουν την απόδοσή του έχει αυξηθεί, από 52% στη δημοσκόπηση 16-18 Μαΐου σε 57% στην τελευταία έρευνα.

Ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές υποσχόμενος να αντιμετωπίσει την αύξηση του πληθωρισμού που έπληξε τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, οι Αμερικανοί δίνουν στον Τραμπ εξαιρετικά χαμηλή βαθμολογία για τον τρόπο διαχείρισης του κόστος που επιβαρύνει τα αμερικανικά νοικοκυριά, και διπλάσιοι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τη διαχείριση του κόστους ζωής από όσους την εγκρίνουν. Ο ρυθμός του πληθωρισμού έχει αυξηθεί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ τον Ιανουάριο, ενώ η αγορά εργασίας έχει αποδυναμωθεί, οδηγώντας την κεντρική τράπεζα της χώρας να μειώσει τα επιτόκια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι πολλοί Αμερικανοί εκφράζουν περιορισμένη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη διακοπή της λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών (shutdown), τη δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ, το οποίο έχει οδηγήσει σε αναγκαστική άδεια εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους. Περίπου το 29% δηλώνει ότι είτε δεν ενδιαφέρεται είτε είναι ικανοποιημένο από το shutdown, ενώ το 20% δηλώνει οργισμένο. Περίπου το 50% δηλώνει απογοητευμένο. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι το shutdown είχε μικρό ή κανέναν αντίκτυπο στη ζωή τους.

Περί το 73% των ερωτηθέντων υποστηρίζει τη θέση των Δημοκρατικών για την ανανέωση των επιδοτήσεων για την ασφάλιση της υγείας που λήγουν στο τέλος του έτους, παρά τον αντίλογο περί αύξησης του ομοσπονδιακού ελλείμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι ο σύντροφός σας σάς αγαπάει άνευ όρων

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και οι αυτόματοι πωλητές – Ειδικό μητρώο με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής

«Γολγοθάς» η μεταβίβαση ακινήτων – Μεγάλες καθυστερήσεις στην πολεοδομία

Η Google θα δημιουργεί παρουσιάσεις για εσένα – Πώς θα λειτουργεί το Gemini Canvas

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:18 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση Νετανιάχου να χτυπήσει πάλι την Γάζα – Τα σχέδια για την επέκταση της «Κίτρινης Γραμμής»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δίστασε αρχικά να εγκρίνει την επίθεση στην Γά...
22:15 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Βραζιλία: Τουλάχιστον 64 νεκροί σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί, στην Βραζιλία, κατά...
22:09 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Στους 9 οι νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα στην Λωρίδα – Ο Νετανιάχου ενημέρωσε τις ΗΠΑ αφού διέταξε την επίθεση

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πέντε νεκρούς από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με ...
21:55 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Το μεγάλο ΟΧΙ των ηρώων του 1940 είναι ένα παντοδύναμο ΝΑΙ στην ελευθερία και στην αλήθεια

Στο αληθινό, βαθύτερο και διαχρονικό μήνυμα του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου του 1940, αναφέρεται ο ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς