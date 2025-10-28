Ο τυφώνας Melissa «σφυροκοπά» την Τζαμάικα – Οι άνεμοι φτάνουν τα 295χλμ/ώρα – LIVE εικόνα

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Τζαμάικα, Τυφώνας Melissa
πηγή: EPA/Rudolph Brown

Ο τυφώνας Melissa, «ένας από τους ισχυρότερους που έχει καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό», έφθασε στη Τζαμάικα συνοδευόμενος από ανέμους που φτάνουν τα 295 χλμ/ώρα, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, η «Melissa» θα διασχίσει κάθετα τη Τζαμάικα μέσα στις επόμενες ώρες, και προειδοποίησε για καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις. Στη συνέχεια ο τυφώνας αναμένεται να κινηθεί προς την ανατολική ακτή της Κούβας, όπου εκτιμάται ότι θα εξασθενήσει σταδιακά, καθώς θα μετακινείται βορειοανατολικά.

 

Επτά νεκροί μέχρι στιγμή σε όλη την Καραϊβική

Ο τυφώνας Melissa έχει στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον επτά ανθρώπων στη βόρεια Καραϊβική.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 13 τραυματίστηκαν ενώ προετοιμάζονταν για τον τυφώνα Melissa στην Τζαμάικα, επιβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας Δρ. Κρίστοφερ Τάφτον τη Δευτέρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Jamaica Gleaner. Δύο από τους ανθρώπους έκοβαν δέντρα και ο τρίτος πέθανε από ηλεκτροπληξία, σύμφωνα με το Associated Press.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν επίσης τη ζωή τους στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου ένα άλλο άτομο αγνοείται εν μέσω της καταιγίδας, ανέφερε το μέσο ενημέρωσης.

Δείτε LIVE εικόνα από την Τζαμάικα:

Η πορεία του τυφώνα:

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι έως και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τον τυφώνα. Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε για κατολισθήσεις, «καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες» και ανέμους που «μπορεί να προκαλέσουν ολική κατάρρευση κτιρίων».

«Τελευταία ευκαιρία να προστατέψετε τη ζωή σας»

Τουλάχιστον 150.000 κάτοικοι έχουν λάβει εντολή εκκένωσης ωστόσο, ορισμένοι επιλέγουν να παραμείνουν στα σπίτια τους. Δραματική ήταν η έκκληση των αρχών να οχυρωθούν οι κάτοικοι. «Τελευταία ευκαιρία να προστατέψετε τη ζωή σας», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Αρχές.

Ο τυφώνας Μελίσα θα προκαλέσει «καταστροφικές ζημιές» στην Τζαμάικα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες, πριν η καταιγίδα κατηγορίας 5 φτάσει στην ξηρά.«Δεν υπάρχει υποδομή σε αυτή την περιοχή, ή ίσως σε κανένα μέρος του κόσμου, που να μπορεί να αντέξει έναν τυφώνα κατηγορίας 5 χωρίς να υποστεί κάποια ζημιά. Προσεύχομαι για τους κατοίκους και έχουμε προετοιμαστεί και προσευχόμαστε για το καλύτερο» είπε, ενθαρρύνοντας τους Τζαμαϊκανούς να «μείνουν μέσα και να ασφαλίσουν τα σπίτια τους. Μετά την καταστροφή, η ανάκαμψη θα απαιτήσει κάθε δυνατή βοήθεια» πρόσθεσε.

«Για την Τζαμάικα θα είναι ο κυκλώνας του αιώνα, με βεβαιότητα», σχολίασε η ειδική του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού στους τροπικούς κυκλώνες Αν-Κλερ Φοντάν σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

 

Ο ΟΗΕ βρίσκεται επίσης σε ετοιμότητα για αποστολή τροφίμων, νερού, ειδών υγιεινής και υγειονομικού υλικού, έτοιμο να παραδοθεί στη Τζαμάικα αλλά και σε άλλα μέρη, όπως οι Μπαχάμες.

 

21:55 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

