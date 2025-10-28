LIVE εικόνα από την Τζαμάικα: Σε συναγερμό για τον τυφώνα Melissa – Φτάνει στις ακτές με σφοδρότατους ανέμους και ιστορικό χαμηλό βαρομετρικής πίεσης

Στις ακτές της Τζαμάικας φτάνει πλέον ο τυφώνας Melissa, με τους ανέμους να πνέουν με πάνω από 300 χιλιόμετρα την ώρα και την ατμοσφαιρική πίεση να έχει πέσει τόσο χαμηλά, που να τον κάνει πλέον από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν σημειωθεί στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η πίεση στο κέντρο του κυκλώνα έχει πέσει στα 892 mb, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, κάτι που τον φέρνει στην τρίτη θέση των ισχυρότερων τυφώνων. Όσο χαμηλότερη είναι η πίεση, τόσο ισχυρότερη είναι η καταιγίδα.

Από την άλλη, η ταχύτητα των ανέμων τον αναβαθμίζει στη δεύτερη ισχυρότερη καταιγίδα στην ιστορία του Ατλαντικού, πίσω μόνο από τον τυφώνα Allen οι άνεμοι του οποίου είχαν ταχύτητα σχεδόν 380 χιλιομέτρων την ώρα, το 1980. Ο Melissa ισοβαθμεί με τέσσερις άλλες καταιγίδες ως η δεύτερη ισχυρότερη καταιγίδα στην ιστορία, με βάση την ταχύτητα των ανέμων.

Το μάτι του τυφώνα Melissa, έχει φτάσει στα περίπου 70 χιλιόμετρα από τις ακτές της Τζαμάικας. Στο μάτι του βρίσκονται οι ισχυρότεροι άνεμοι. Ο τυφώνας θα πλήξει την ξηρά, όταν φτάσει εκεί τουλάχιστον το μισό μάτι του ή και το κέντρο του. Αυτό αναμένεται να συμβεί μέσα στις επόμενες ώρες. Ο Melissa κινείται προς τα βόρεια-βορειοανατολικά με ταχύτητα περίπου 13 χιλιομέτρων την ώρα.

Hurrikan Melissa der Kategorie 5 trifft Jamaika.. pic.twitter.com/bxRH4oo1I7 — Nina (@NinaKis17) October 28, 2025

Η χαμηλή βαρομετρική πίεση του Melissa τον τοποθετεί σε μια σπάνια παρέα. Μόνο δύο τυφώνες του Ατλαντικού είχαν ποτέ χαμηλότερη πίεση: Η Γουίλμα, 2005, με πίεση 882 mb και ο Gilbert, το 1988, με πίεση 888 mb.

Το βόρειο κάλυμμα του τυφώνα αρχίζει να κινείται προς την ακτή στη νότια Τζαμάικα. Στο μάτι του εντοπίζονται οι πιο ακραίοι και καταστροφικοί άνεμοι. Ο τυφώνας έχει πλέον μπει στην διαδικασία προσγείωσης.

Καθώς το νησί ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μια από τις πιο ισχυρές καταιγίδες που έχει γνωρίσει ποτέ, ο Ρόμπερτ Χιλ, που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της διοίκησης σχεδιασμού και κανονισμών της Δημοτικής Επιχείρησης του Κίνγκστον και του Αγίου Ανδρέα, δήλωσε στο CNN, ότι η ομάδα του παρακολουθεί την αύξηση των ταχυτήτων των ανέμων και την ενίσχυση του καιρού, ενώ πλέον μπαίνουν σε ισχύ τα μέτρα ασφαλείας.

“Λάβαμε όλα τα μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες μας είναι ασφαλείς ή βρίσκονται σε πιστοποιημένα καταφύγια με αρκετές προμήθειες για να περάσουν αυτή την καταιγίδα”, είπε, προσθέτοντας ότι φροντίζονται και οι άστεγοι της πόλης.

Ο Χιλ επισήμανε τις πλημμύρες ως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την Τζαμάικα, ιδίως στις χαμηλές περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πλημμυρικά φαινόμενα. Ο ίδιος είπε ότι ο τυφώνας Melissa απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα από την Τζαμάικα.

1-minute #GOES19/#GOESEast Visible and Infrared images with plots of GLM Flash Points showed prolific lightning activity within the inner eyewall of Category 5 Hurricane #Melissa as it approaches the SW coast of Jamaica. Low-altitude mesovortices persist within the eye. pic.twitter.com/xIX1Q1Bwpk — UW-Madison CIMSS (@UWCIMSS) October 28, 2025

“Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη και απειλητική για τη ζωή κατάσταση”, αναφέρει το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, καθώς προειδοποιεί τους κατοίκους του νησιού να “καλυφθούν τώρα”. Προειδοποιεί ότι αν οι άνθρωποι δεν καταφέρουν να “προστατευτούν επαρκώς”, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή απώλεια ζωής.

“Για να προστατευτείτε από τον άνεμο, το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να βάλετε όσο το δυνατόν περισσότερους τοίχους ανάμεσα σε εσάς και τον εξωτερικό χώρο”, αναφέρει. Σύμφωνα με την ανακοίνωση ένα δωμάτιο, «ιδανικά χωρίς παράθυρα, όπου μπορείτε να αποφύγετε την πτώση δέντρων, είναι το ασφαλέστερο μέρος που μπορείτε να βρίσκεστε ενώ βρίσκεστε σε ένα κτίριο.»

Οι κρίσιμες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίνγκστον, την πρωτεύουσα, είναι εκτός λειτουργίας και το μόνο που ακούγεται είναι το βουητό από τις γεννήτριες. Το διαδίκτυο λειτουργεί ακόμα αλλά αναμένεται να διακοπεί όταν τελειώσουν τα καύσιμα για τις γεννήτριες.

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν δορυφορικά τηλέφωνα για να τροφοδοτήσουν με πληροφορίες όσους ασχολούνται με την καταστροφή – αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτή η καταιγίδα να μείνει στην Τζαμάικα για πολύ καιρό, καθώς η ταχύτητα με την οποία κινείται είναι ακόμα χαμηλή.

Δείτε Live Εικόνα από την Τζαμάικα: