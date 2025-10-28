28η Οκτωβρίου: Συγκλονιστικές εικόνες στη Βοιωτία – Συμμετείχε στην παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον τραυματισμό της από αδέσποτη σφαίρα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

28η Οκτωβρίου: Συγκλονιστικές εικόνες στη Βοιωτία – Συμμετείχε στην παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον τραυματισμό της από αδέσποτη σφαίρα

Συγκινητικές εικόνες στις Θεσπίες της Βοιωτίας, καθώς στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου συμμετείχε η μικρή Αλεξία, η οποία το 2019 τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα, που τη χτύπησε ενώ έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της.

Η μικρή Αλεξία παρέλασε καθισμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, έχοντας στο πλευρό τη μητέρα της καθώς και δύο συμμαθήτριες της.

Δείτε φωτογραφίες που δημοσιεύει το permissos.gr:

Η Αλεξία τραυματίστηκε σοβαρά το Πάσχα του 2019, όταν χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα ενώ έπαιζε με τα αδελφάκια της στην αυλή του σπιτιού τους. Η σφαίρα προερχόταν από το όπλο ενός άνδρα, ο οποίος θέλησε να γλεντήσει εκείνη τη μέρα πυροβολώντας στον αέρα.

Μετά τον τραυματισμό της, η Αλεξία έμεινε ανάπηρη κατά 95% εφ’ όρου ζωής. Από τότε έχει υποβληθεί σε πολλαπλά χειρουργεία, ενώ για αρκετούς μήνες δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον καθώς δεν μιλούσε, κινούσε ασυναίσθητα τα άκρα της και ήταν καθηλωμένη στο κρεβάτι του Νοσοκομείου Παίδων ακολουθώντας ειδική θεραπεία.

Ο 55χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση, καταδικάστηκε για σωματικές βλάβες από αμέλεια και του επιβλήθηκε συνολική ποινή 4 ετών και 4 μηνών με αναστολή και χρηματική ποινή 1.600 ευρώ.

