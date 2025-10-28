28η Οκτωβρίου: Έκλεψε τις εντυπώσεις η μαθήτρια ΕΠΑΛ που παρέλασε αγκαλιά με το παιδάκι της στο Πλωμάρι – ΦΩΤΟ

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στο Πλωμάρι της Λέσβου.

Μία ενήλικη μαθήτρια, η οποία παρέλασε έχοντας στην αγκαλιά της το παιδί της, κέρδισε το θερμό χειροκρότημα όσων παρακολούθησαν από κοντά τις εκδηλώσεις για την επέτειο του ιστορικού «ΟΧΙ».

Η μαθήτρια παρέλασε ως παραστάτρια με το ΕΠΑΛ Πλωμαρίου, ενώ το παιδάκι της, που ήταν ντυμένο τσολιάς, «έκλεψε» τα βλέμματα.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Με σύμμαχο τον καλό καιρό και την ηλιόλουστη ημέρα, μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν κάθε γωνιά της Λέσβου προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, χαρίζοντας το χειροκρότημά τους στις αντιπροσωπείες των μαθητών και των μαθητριών, που παρέλασαν με σεβασμό και συγκίνηση.