Τασούλας: Η 28η Οκτωβρίου και το θρυλικό «Όχι» είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του ’40 προς τη σύγχρονη εποχή μας

πολιτική

Κωνσταντίνος Τασούλας

«Η 28η Οκτωβρίου και το θρυλικό “Όχι”, τη λαμπρή επέτειο των οποίων τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, με μία εντυπωσιακή και συναρπαστική παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, όπου είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε νέα καινοτόμα οπλικά συστήματα, είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του ’40 προς τη σύγχρονη εποχή μας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι το έπος του ’40, είναι το βορειοηπειρωτικό έπος, είναι το έπος της γυναίκας της Πίνδου που μας συγκινούν και μας συναρπάζουν πάντα», είπε και πρόσθεσε:

«Η απόκρουση και η απώθηση της φασιστικής Ιταλίας στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου και στο Καλπάκι της Ηπείρου μέχρι βόρεια της Χειμάρρας και έως το Πόγραδετς, ήταν η ελληνική απάντηση στον πανίσχυρο τότε ‘Αξονα και είναι η έλευση της ελπίδας στο συμμαχικό στρατόπεδο.

Η άμυνα του πατρίου εδάφους ένωσε το ’40 αφάνταστα τους Έλληνες που ανταποκρίθηκαν στο εθνικό προσκλητήριο με το χαμόγελο στα χείλη.

Το παράδειγμά τους, η φιλοπατρία τους και η αυταπάρνησή τους μας καθοδηγούν ώστε, σήμερα ενωμένοι στα μεγάλα και στα σπουδαία, να αντεπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία της εποχής και να φροντίζουμε για μια πατρίδα, ισχυρή απέναντι σε κάθε απειλή, για μια πατρίδα σύγχρονη και προοδευμένη. Για μία πατρίδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευαίσθητη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου όπου βρισκόμαστε.

Χρόνια πολλά, ζήτω η 28η Οκτωβρίου, ζήτω το έθνος και να ξέρετε ότι αυτό το παράδειγμα πολεμιστών του ’40 που σήμερα τιμούμε και γιορτάζουμε, αυτό το παράδειγμα ο ελληνικός λαός το έχει στην καρδιά του, δεν το ξεχνάει τον εμπνέει πάντα. Χρόνια πολλά».

15:51 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

