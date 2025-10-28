Γεώργιος Σωτηρίου: Ποιος είναι ο Σμηναγός της Ομάδας ΖΕΥΣ που σκόρπισε ρίγη συγκίνησης με το μήνυμά του στη στρατιωτική παρέλαση

Ο ιπτάμενος – Σμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης με το μήνυμά του από το μαχητικό F-16, της ομάδας επιδείξεων ΖΕΥΣ σκόρπισε ρίγη συγκίνησης στους Έλληνες.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Γι’ ακόμη μία χρονιά, η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων ΖΕΥΣ της Πολεμικής Αεροπορίας σκόρπισε ρίγη συγκίνησης στους Έλληνες που είτε βρέθηκαν στην Θεσσαλονίκη και παρακολούθησαν από κοντά την παρέλαση είτε την είδαν από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες.

Στο κοκ-πιτ του μονοθέσιου F-16 Block 52+ βρέθηκε ο 38χρονος Σμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου.

Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006. Το 2012, τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/ΜΕΑΕ σε αεροσκάφη F-16 Block52+. Από το 2013 υπηρετεί στην 343 Μοίρα ‘ΑΣΤΕΡΙ’ στην 115 Πτέρυγα Μάχης στην Σούδα.

Έχει περισσότερες από 1.800 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 1500 είναι σε αεροσκάφη F-16.

Το μήνυμα του Σμηναγού:

«Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Σήμερα τιμούμε που εκείνους τίμησαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας. Χρόνια πολλά Ελλάδα».

H Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 “Ζευς” (F-16 Demo Team) αποτελεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εκτέλεσης αεροπορικών επιδείξεων, που σκοπό έχει να διαδώσει την καλλιέργεια της αεροπορικής ιδέας και την τόνωση του ηθικού τόσο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και της Ελληνικής κοινωνίας ενώ παράλληλα προβάλλει την μαχητική ικανότητα και το γενικότερο έργο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των αεροπορικών επιδείξεων είναι τύπου F-16C Block 52+.