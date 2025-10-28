Άγιος Έρωτας: Η Χλόη επισκέπτεται τον πατέρα Νικόλαο

Επανασυνδέσεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Αντρέας προτείνει στον Χάρη να πείσει τη μητέρα του να αναιρέσει το άλλοθι του Παύλου με την υπόσχεση ότι εκείνος θα φροντίσει να πέσουν στα «μαλακά» για τον φόνο του Βλάση.

Η Χλόη συμφιλιώνεται με τον Αργύρη και αποφασίζουν να παλέψουν δικαστικά, μαζί, για την επιστροφή του παιδιού τους. Στο μεταξύ, η Χριστίνα αντιλαμβάνεται έξαλλη πως ο Αντρέας έχει μιλήσει στον Χάρη και φιλονικεί έντονα μαζί του.

Ο Νικηφόρος ολοκληρώνει την έρευνα στο εξοχικό χωρίς ευρήματα, αλλά δηλώνει ευθέως ότι θεωρεί τον Παύλο ύποπτο για δολοφονία της Κατρίν, πυροδοτώντας την οργή του.

Στο σπίτι του πατρός Νικόλαου, η Πετρούλα, του αποκαλύπτει ότι το δαχτυλίδι που είχε δώσει στη Χαρά, βρέθηκε στον κήπο του Μαρκόπουλου, και του λέει πως πιστεύει ότι η Σοφία πιθανότατα είδε με τα μάτια της τον βιασμό της κόρης της.

Παράλληλα, η Χλόη επισκέπτεται τη Σοφία, αλλά η συνάντησή τους καταλήγει σε καβγά, και η Σοφία, μέσα στη ζήλια και την πίκρα της, της εύχεται να μη βρει ποτέ το παιδί της.

Η Χλόη, συντετριμμένη, βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά της μητέρας της, σε μια συγκινητική επανασύνδεση μάνας–κόρης.

Η Χλόη τότε, μαθαίνει ότι η Πετρούλα είναι σοβαρά άρρωστη και έτσι επισκέπτεται τον πατέρα Νικόλαο δίνοντας του κουράγιο με μια τρυφερή αγκαλιά.