Άγιος Έρωτας: Η Χλόη επισκέπτεται τον πατέρα Νικόλαο

Νάντια Ρηγάτου

Media

Άγιος Έρωτας: Η Χλόη επισκέπτεται τον πατέρα Νικόλαο

Επανασυνδέσεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Αντρέας προτείνει στον Χάρη να πείσει τη μητέρα του να αναιρέσει το άλλοθι του Παύλου με την υπόσχεση ότι εκείνος θα φροντίσει να πέσουν στα «μαλακά» για τον φόνο του Βλάση.

Η Χλόη συμφιλιώνεται με τον Αργύρη και αποφασίζουν να παλέψουν δικαστικά, μαζί, για την επιστροφή του παιδιού τους. Στο μεταξύ, η Χριστίνα αντιλαμβάνεται έξαλλη πως ο Αντρέας έχει μιλήσει στον Χάρη και φιλονικεί έντονα μαζί του.

Ο Νικηφόρος ολοκληρώνει την έρευνα στο εξοχικό χωρίς ευρήματα, αλλά δηλώνει ευθέως ότι θεωρεί τον Παύλο ύποπτο για δολοφονία της Κατρίν, πυροδοτώντας την οργή του.

Στο σπίτι του πατρός Νικόλαου, η Πετρούλα, του αποκαλύπτει ότι το δαχτυλίδι που είχε δώσει στη Χαρά, βρέθηκε στον κήπο του Μαρκόπουλου, και του λέει πως πιστεύει ότι η Σοφία πιθανότατα είδε με τα μάτια της τον βιασμό της κόρης της.

Παράλληλα, η Χλόη επισκέπτεται τη Σοφία, αλλά η συνάντησή τους καταλήγει σε καβγά, και η Σοφία, μέσα στη ζήλια και την πίκρα της, της εύχεται να μη βρει ποτέ το παιδί της.

Η Χλόη, συντετριμμένη, βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά της μητέρας της, σε μια συγκινητική επανασύνδεση μάνας–κόρης.

Η Χλόη τότε, μαθαίνει ότι η Πετρούλα είναι σοβαρά άρρωστη και έτσι επισκέπτεται τον πατέρα Νικόλαο δίνοντας του κουράγιο με μια τρυφερή αγκαλιά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Μόνο δύο επισκέψεις στο γυμναστήριο την εβδομάδα αρκούν, σύμφωνα με νέα έρευνα – Πώς να τις αξιοποιήσετε στο έπακρο;

North Evia Pass 2025: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις – Βήμα βήμα η διαδικασία μέσω του vouchers.gov.gr

Φοροδιαφυγή: Αυτά είναι τα επαγγέλματα που πρωταγωνιστούν στην απόκρυψη εισοδημάτων παρά τους ελέγχους

Τεστ προσωπικότητας: To εσπεριδοειδές που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε αφηγητής, ακροατής ή επιμελητής

Τι σημαίνει η φράση «από τον Άννα στον Καϊάφα» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:42 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η συγκινητική εξομολόγηση της Λένας στον παππού της

Το λάθος της Αγγελικής στο γραφείο που μπορεί να της στοιχίσει στο νέο επεισόδιο της σειράς &#...
12:38 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Σέρρες: Το δυνατό φινάλε της σειράς έρχεται απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1

Η πολυσυζητημένη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη “Σέρρες” ολοκληρώνει απόψε τον βR...
12:16 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Η μίνι σειρά που πρέπει όλοι να παρακολουθήσουν με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Κάθε χρόνο την 28η Οκτωβρίου παρακολουθούμε σπουδαίες ελληνικές ταινίες, οι οποίες γυρίστηκαν ...
11:55 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Τα νοθευμένα ποτά του Παντελή φέρνουν μπελάδες

Οι ναυαγοί αναζητούν τρόπους να επιβιώσουν στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς