Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η συγκινητική εξομολόγηση της Λένας στον παππού της

Το λάθος της Αγγελικής στο γραφείο που μπορεί να της στοιχίσει στο νέο επεισόδιο της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Ο Καπετανάκος µαθαίνει για την συµφωνία που έχει κάνει η Αλεξάνδρα µε τον Βούλγαρη, ενώ ο Γιάμαρης λυγίζει µπροστά στην Γαλήνη, µε την ατµόσφαιρα µεταξύ τους να ηλεκτρίζεται.

Η Γαλήνη προσπαθεί να διαχειριστεί την αποκάλυψη του Γιάμαρη ότι υπάρχει µάρτυρας που είδε τον Γρηγόρη το βράδυ του φονικού να είναι µαζί µε τον Στράτο.

Ο Χρόνης παρακολουθεί τη Λένα στις µυστικές της συναντήσεις στην Τρούµπα και ο Ανδρέας βιώνει μια χαρά που δεν μοιάζει να μπορεί να την μοιραστεί με τον πατέρα του. 

Η Αγγελική, πολύ γρήγορα, κάνει ένα λάθος στο γραφείο που φαίνεται πως θα της στοιχίσει και η Λένα, λίγο πριν τη δει ο γυναικολόγος, εκφράζει όσα αισθάνεται στον παππού της.

