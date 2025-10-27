Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η αποκάλυψη του Ζήση στον Γιάμαρη ανατρέπει τα δεδομένα 

Νέο συγκλονιστικό επεισόδιο στο Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια.

Το χτύπημα που δέχτηκε ο Καπετανάκος από τους ανθρώπους του Κονταρά µμεταφέρει σύσσωμο το προσωπικό του Πόρτο Λεόνε στο νοσοκομείο, όπου περιµένουν να µάθουν εάν το αφεντικό τους θα καταφέρει να ζήσει.

Ο Ζήσης αποκαλύπτει στον Γιάµαρη ένα στοιχείο για τη βραδιά της δολοφονίας του Στράτου, φέρνοντας τα πάνω κάτω στην µέχρι τώρα έρευνά του. Ένα τηλεφώνημα της Ξένης στον Βούλγαρη, θα αναγκάσει τη Λένα να μιλήσει στον Χρόνη σχετικά µε το τι κρύβεται πίσω από τα δώρα που στέλνει στο µωρό.

Η Γαλήνη µαθαίνει κάτι για την καινούργια γραµµατέα, Αγγελική, που την βάζει σε υποψίες για το ποια είναι η πραγματική της σχέση µε την Αλεξάνδρα, ενώ η εταιρία δέχεται µια επίθεση από τον µαινόµενο Ταλιούρη.

Δείτε το sneak preview εδώ

Η Λένα (Χριστίνα Μαθιουλάκη) γυρνά από το σχολείο με τις συμμαθήτριές της , ο Χρόνης (Σταύρος Σβήγκος) τη συναντά και την ενημερώνει ότι άκουσε το τηλεφώνημα της θείας της της Ξένης στον πατέρα της τον Ντίνο. Τα δώρα που στέλνει η Λένα στο μωρό έχουν κινήσει υποψίες για τον αποστολέα τους…

Δείτε το sneak preview

Η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) περιμένει με αγωνία να ακούσει τι έμαθε η Ασημίνα (Στέλλα Γκίκα) από την οικονόμο των Καπετανάκων. Αυτό που ακούει την προβληματίζει γιατί φαίνεται ότι η Αλεξάνδρα (Μαρίνα Ασλάνογλου) έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις σχετικά με τη σχέση της με την όμορφη και μυστηριώδη Αγγελική. Είναι κόρη φίλης της ή ανηψιά της; Ποια είναι η αλήθεια και γιατί η ιστορία για την προέλευση της Αγγελικής όλο αλλάζει ;

Δείτε το sneak preview

Η Άντζελα με το πιο «σεμνό» όνομα Αγγελική (Ιζαμπέλα Φούλοπ) έχει αρχίσει την εργασία της ως γραμματέας στην εταιρεία Βούλγαρη ακολουθώντας κατά γράμμα το προσεκτικά οργανωμένο σχέδιο εκδίκησης της Αλεξάνδρας Καπετανάκου (Μαρίνα Ασλάνογλου). Η Αλεξάνδρα τηλεφωνεί στην Άντζελα και της ζητά να είναι γενναία σ’ αυτό που θα επακολουθήσει… Πράγματι σε λίγο μία απειλητική έφοδος στα γραφεία της εταιρείας θα αναγκάσει τον Γρηγόρη (Βασίλης Μηλιώνης) να την υπερασπιστεί παρουσία του πατέρα του, του Ντίνου (Αντώνης Καρυστινός)

Δείτε το sneak preview

Η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) είναι βαθιά ανήσυχη για το ρόλο της «Αγγελικής» που έχει έρθει άνθρωπος της Αλεξάνδρας στα γραφεία της εταιρείας Βούλγαρη. Το ένστικτο της μάνας την κάνει να προειδοποιήσει τον Γρηγόρη (Βασίλης Μηλιώνης) να την προσέχει, αλλά ο νέος φαίνεται ότι ήδη έχει αρχίσει να μπλέκεται στα δίχτυα της σαγηνευτικής γυναίκας. Ο κίνδυνος είναι παρών και η Γαλήνη δεν μπορεί να ησυχάσει…

Δείτε το trailer εδώ