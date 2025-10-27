Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργαστούν για σχέδιο εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο – Οι δηλώσεις Ζελένσκι στο Axios

Enikos Newsroom

διεθνή

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της συμφώνησαν να συνεργασθούν το επόμενο δεκαήμερο για την κατάρτιση σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε στον ιστότοπο Axios ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για εφαρμογή εκεχειρίας επί των σημερινών γραμμών του μετώπου.

«Μερικά σημεία συνοπτικά. Σαν σχέδιο κατάπαυσης του πυρός. Αποφασίσαμε να εργαστούμε επ’ αυτού την επόμενη εβδομάδα ή δεκαήμερο», δηλώνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα από το Axios.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία – με στόχο να ασκήσει πίεση επί της Ρωσίας για συνομιλίες – ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση.

Πηγή: αΠΕ

04:45 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Καμερούν: Τέσσερις νεκροί σε συγκρούσεις αστυνομικών με υποστηρικτές της αντιπολίτευσης στην Ντουάλα

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Ντουάλα του νοτιοδυτικού Καμερούν κατά τη διάρκ...
04:15 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Ο γιος του, Έρικ, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να θέσει στο μέλλον υποψηφιότητα για την Προεδρία των ΗΠΑ

Ο Έρικ Τραμπ, γιος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυ...
04:00 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ο Αλασάν Ουαταρά επανεκλέγεται πρόεδρος της Ακτής Ελεφαντοστού από τον πρώτο γύρο

Ο πρώην υπουργός Εμπορίου της Ακτής Ελεφαντοστού Ζαν-Λουί Μπιγιόν παραδέχτηκε την Κυριακή (26/...
03:00 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών drones παραλύει αεροδρόμια της Μόσχας

Συναγερμός σήμανε στη Μόσχα το βράδυ της Κυριακής (26/10), καθώς ουκρανική επίθεση με drones ο...
