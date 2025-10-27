Κατερίνα Καινούργιου: «Ξέρω ότι δεν θα κάνω για πάντα τηλεόραση, θέλω να έχω ένα plan B»

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για την πορεία της λέγοντας πως έχει το δικό της plan B για την στιγμή που θα αποχωρήσει από την τηλεόραση.

«Ξέρω ότι δεν θα κάνω για πάντα αυτό και πάντα θέλω να έχω ένα plan B και το plan B μπορεί να μην είναι αυτό που σκέφτομαι ή αυτό που θα ήθελα. Πρέπει να είσαι ευέλικτος να κάνεις κι άλλα επαγγέλματα», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Δάφνη Μπόκοτα συμπλήρωσε με αφορμή τη δική της πορεία: «Αν έχεις αφήσει τη σφραγίδα σου δεν σε ξεχνάει ο χώρος. Εγώ ήμουν τόσα χρόνια εκτός τηλεόρασης».