ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή 11 κατηγορούμενοι – Σήμερα απολογείται και ο λογιστής

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Της Άννας Κανδύλη

Ακόμη ένας κρίθηκε προφυλακιστέος σήμερα ανεβάζοντας τον αριθμό εκείνων που πήραν το δρόμο για τη φυλακή στους 11. Ο ίδιος, δήλωνε περιστασιακά απασχολούμενος και φέρεται να δήλωνε ψευδή στοιχεία, και αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Πριν από λίγο ολοκλήρωσε την απολογία του ένας από τους συνολικά 6 κατηγορούμενους που αναμένεται να απολογηθούν σήμερα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ενώπιον του ανακριτή φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε παραχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet σε συγκατηγορούμενό του, που τους χρησιμοποίησε δηλώνοντας στο όνομά του αγροτεμάχια, τα οποία ο ίδιος ουδέποτε είχε στην κατοχή του.

Μεταξύ αυτών που απολογούνται σήμερα είναι και ο λογιστής στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην οργάνωση καθώς φέρεται να κατείχε την τεχνογνωσία για τη διαχείριση των ψευδών δηλώσεων και την υποβολή αιτήσεων προς είσπραξη παράνομων ενισχύσεων.