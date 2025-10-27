28η Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

μετρό

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λειτουργία του μετρό, κλείσιμο του σταθμού του μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» και προσωρινή τροποποίηση τερματικών σταθμών του τραμ θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Τρίτη, με εντολή της ΕΛΑΣ, λόγω των μαθητικών παρελάσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Επίσης, θα υπάρξουν και προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε όλους τους δήμους του λεκανοπεδίου, ανάλογα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της Τροχαίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

  • Ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 08:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
  • Η γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη-Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 08:0.
  • Η γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας-Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 09:00.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το πληροφοριακό κέντρο 11185.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα έξυπνα παιδιά ζουν περισσότερο, λέει νέα μελέτη – Ποια η σύνδεση ανάμεσα σε ευφυΐα και μακροζωία

«Κατεβάζουν ρολά» τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια-Κραυγή αγωνίας από τους εργαστηριακούς γιατρούς

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Η «αυθαίρετη ερμηνεία» των ΚΑΔ από εταιρείες ιδιωτικής ασφάλειας και η μη εφαρμογή του μέτρου

Παπαθανάσης: Στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021- 2027 η β’ φάση διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι

Τι σημαίνει η φράση «τήδε και κακείσε» και από πού προέρχεται

Τα 4 ζώδια στα οποία πρέπει να αποδείξετε ότι αξίζει να μείνετε στη ζωή τους – «Η αποδοχή τους είναι προνόμιο για λίγους»
περισσότερα
13:29 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ταράτσα καταπλάκωσε εργάτη στον Μυλοπόταμο – Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας (27/10) στην περιοχή του Μυλοποτάμου, στην...
13:19 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ζάκυνθος: Νεκρός 48χρονος Βρετανός σε τροχαίο – Το αυτοκίνητό του έπεσε σε δέντρα – ΦΩΤΟ

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 48χρονο Βρετανό συνέβη το πρωί της Δευτέρας (27/10) στην περιοχ...
12:41 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή 11 κατηγορούμενοι – Σήμερα απολογείται και ο λογιστής

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων α...
11:31 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Μοναστηράκι: Κίνδυνος με τη στατικότητα στον σταθμό – Φθορές στον μεταλλικό σκελετό της οροφής έδειξαν οι επιθεωρήσεις ειδικών της ΣΤΑΣΥ

Σοβαρά προβλήματα στατικότητας στον σταθμό «Μοναστηράκι» του πρώην ΗΣΑΠ, που εγκυμονούν κινδύν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς