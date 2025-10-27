ΠΑΣΟΚ: «Τριγμοί» για τον διευθυντή των 24 ωρών και την απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία του Σαββόπουλου

Με την εσωστρέφεια «φλερτάρει» το ΠΑΣΟΚ καθώς το Σαββατοκύριακο που πέρασε προκάλεσε έντονες συζητήσεις και γκρίνια η παραίτηση του Γιώργου Παπαβασιλείου από την διεύθυνση του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη και η απουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Όταν αποκαλύφθηκαν τα εγκωμιαστικά σχόλια του Γιώργου Παπαβασιλείου προ ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Νίκο Δένδιας ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση για την παραίτησή του. Την περασμένη Παρασκευή ανακοινώθηκε η τοποθέτηση Παπαβασιλείου στη διεύθυνση του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και σε κάτι παραπάνω από 24 ώρες υποχρεώθηκε να υποβάλει την παραίτησή του.

«Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη. Γιατί είναι αντιληπτό ότι 2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες», ανέφερε σε ανακοίνωση ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Και συνέχισε: «Επειδή δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτηση μου, η οποία και έγινε δεκτή».

Για την επιλογή Παπαβασιλείου και την παραίτηση – εξπρές, όπως ήταν φυσικό, υπήρξαν αντιδράσεις εντός ΠΑΣΟΚ από όλες τις πλευρές. Στελέχη χρέωναν σοβαρότατο λάθος στην ηγεσία καθώς σε μία εποχή που το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να ξεκολλήσει τη «βελόνα» στις δημοσκοπήσεις και να ανεβάσει τους τόνους της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση επελέγη ένα στέλεχος για νευραλγικό πόστο το οποίο εγκωμίαζε το κυβερνητικό έργο της ΝΔ.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Στέφανου Παραστατίδη ότι ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου «είναι προσωπική του επιλογή Νίκου Ανδρουλάκη».

Με αυτά τα δεδομένα το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται μια φυγή προς τα εμπρός για να μην βυθιστεί σε νέο κύκλο εσωστρέφειας. Αυτή μπορεί να έρθει από το συνέδριο, η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή θα συνεδριάσει μέσα στη βδομάδα αλλά δεν αναμένεται να ανακοινώσει ημερομηνία για την διεξαγωγή του. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από το περιβάλλον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ η πρόθεση να γίνει σχετικά σύντομα υπάρχει, με πιθανότερο μήνα για την έναρξη του τον Απρίλιο του νέου έτους.

Επιπλέον υπήρξε έντονη ενόχληση από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για την απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου. Η κριτική αφορά το γεγονός ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να απουσιάζει από το τελευταίο «αντίο» σε έναν μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη της Μεταπολίτευσης. Ωστόσο αρκετά στελέχη, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Χάρης Δούκας και ο Κώστας Τσουκαλάς παρευρέθηκαν στην κηδεία.

