Σήμερα η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη – Οι εκδηλώσεις και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου.
Το πρόγραμμα:
- 10.00 π.μ. Κατάθεση στεφάνων από αντιπροσωπείες μαθητών στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού παρουσία τoυ Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και των Προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων
- 11.00 π.μ. Παρέλαση των μαθητών στην οδό Τσιμισκή
- 12.30 μ.μ. Κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων, στις Προτομές και στους Ανδριάντες από αντιπροσωπείες μαθητών
- 6.00 μ.μ. Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων (στη Γέφυρα του Δήμου Χαλκηδόνας): Επετειακή εκδήλωση από το Δήμο Χαλκηδόνας με θεατρική παράσταση αναβίωσης ιστορικών γεγονότων του 1912 με τίτλο «Γέφυρα Απελευθέρωσης»
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Από ώρα 10.30΄ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της μαθητικής παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:
- Τσιμισκή, στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την οδό Ι.Δραγούμη.
- Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.
- Σε όλες τις κάθετες οδούς των συγκεκριμένων τμημάτων των ως άνω οδών.