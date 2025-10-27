Σήμερα η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη – Οι εκδηλώσεις και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα:

10.00 π.μ. Κατάθεση στεφάνων από αντιπροσωπείες μαθητών στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού παρουσία τoυ Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και των Προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων

11.00 π.μ. Παρέλαση των μαθητών στην οδό Τσιμισκή

12.30 μ.μ. Κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων, στις Προτομές και στους Ανδριάντες από αντιπροσωπείες μαθητών

6.00 μ.μ. Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων (στη Γέφυρα του Δήμου Χαλκηδόνας): Επετειακή εκδήλωση από το Δήμο Χαλκηδόνας με θεατρική παράσταση αναβίωσης ιστορικών γεγονότων του 1912 με τίτλο «Γέφυρα Απελευθέρωσης»

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από ώρα 10.30΄ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της μαθητικής παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους: