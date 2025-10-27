Σήμερα η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη – Οι εκδηλώσεις και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σήμερα η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη – Οι εκδηλώσεις και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα: 

  • 10.00 π.μ. Κατάθεση στεφάνων από αντιπροσωπείες μαθητών στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού παρουσία τoυ Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και των Προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων
  • 11.00 π.μ. Παρέλαση των μαθητών στην οδό Τσιμισκή
  • 12.30 μ.μ. Κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων, στις Προτομές και στους Ανδριάντες από αντιπροσωπείες μαθητών
  • 6.00 μ.μ. Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων (στη Γέφυρα του Δήμου Χαλκηδόνας): Επετειακή εκδήλωση από το Δήμο Χαλκηδόνας με θεατρική παράσταση αναβίωσης ιστορικών γεγονότων του 1912 με τίτλο «Γέφυρα Απελευθέρωσης»

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από ώρα 10.30΄ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της μαθητικής παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

  • Τσιμισκή, στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την οδό Ι.Δραγούμη.
  • Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό  Τσιμισκή.
  • Σε όλες τις κάθετες οδούς των συγκεκριμένων τμημάτων των ως άνω οδών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς καταλαβαίνουμε έναν όγκο στο στήθος – Πώς φαίνεται το εξόγκωμα και τι αίσθηση έχει

Τα όνειρα προμηνύουν τον εκφυλισμό του εγκεφάλου και σοβαρές νευρολογικές παθήσεις

Φοροαπαλλαγή ενοικίων: Ποιοι ιδιοκτήτες κερδίζουν τριετή απαλλαγή φόρου – Όλες οι αλλαγές

Ριζικές αλλαγές στο «Εξοικονομώ» 2026  – Τι θα ισχύσει από τη νέα χρονιά για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Προειδοποίηση του FBI – Διαγράψτε αμέσως αυτά τα μηνύματα από το κινητό σας

Άνδρας υποβλήθηκε σε «περιτομή προσώπου» στην προσπάθειά του να… «ζήσει για πάντα»
περισσότερα
10:20 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος 19χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 27χρονη και την εγκατέλειψε

Συνελήφθη, έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, 19χρο...
09:50 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Ζωιδάκης για το «ματωμένο» κρητικό γλέντι: «Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό» – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Συγκλονισμένος με την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου στη γιορτή κάστανου στην Κίσσαμο, στην Κ...
08:29 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ανεξέλεγκτη κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους: Νέα περιστατικά μέθης και 8 συλλήψεις μέσα στο Σαββατοκύριακο

Ανήλικοι που καταλήγουν στο νοσοκομείο ή φλερτάρουν ακόμη και με τον θάνατο καταναλώνοντας μεγ...
08:06 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος – «Παραδέχομαι όσα έχω κάνει, όμως με κατηγορείτε για πολλαπλάσια»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς