Τηλεθέαση (26/10): Ποιος κυριάρχησε στην prime time της Κυριακής;

Η μάχη για την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης το βράδυ της Κυριακής (26/10).

Στην prime time ζώνη σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις, το The Voice και η σειρά Τα Φαντάσματα βρέθηκαν πολύ κοντά στο δυναμικό κοινό. Στο γενικό κοινό ξεκάθαρος νικητής ήταν το The Voice αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη σειρά “Η Γη της Ελιάς”.

Δυναμικό Κοινό (18–54)

Πρόγραμμα Ποσοστό The Voice 19,2% Τα Φαντάσματα 19% IQ160 15,1% Τρομεροί Γονείς 12,9% Don’t Forget the Lyrics 8,1% Η Γη της Ελιάς 8%

Γενικό Σύνολο