Τουρκία: Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Ιμάμογλου για «πολιτική κατασκοπεία»

Δικαστήριο της Τουρκίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Εκρέμ Ιμάμογλου με την κατηγορία της «πολιτικής κατασκοπείας», μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Ιμάμογλου, ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες για διαφθορά. Τον Ιούλιο του επιβλήθηκε νέα ποινή φυλάκισης για προσβολή και απειλές εις βάρος του εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης. Ο Ιμάμογλου αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Η νέα έρευνα περί «κατασκοπείας» στρέφεται και κατά του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ιμάμογλου το 2019 και το 2024, του Νετζετί Εζκάν, και του διευθυντή του δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ.

Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής ο Ιμάμογλου κατηγορείται για απάτη στη διάρκεια της συγκέντρωσης πόρων για την προεκλογική του εκστρατεία για την προεδρία και κατασκοπεία με στόχο τη διασφάλιση διεθνούς υποστήριξης, σημείωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων.

Όπως μετέδωσε το Anadolu, δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ένταλμα σύλληψης στη διάρκεια της νύχτας εις βάρος του Ιμάμογλου όπως και δύο ακόμη ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο Μερντάν Γιαναρντάγκ.

Την Παρασκευή η τουρκική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο του Tele1, επικαλούμενη τις κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Εκατοντάδες αξιωματούχοι και αιρετοί του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) του Ιμάμογλου βρίσκονται στη φυλακή έπειτα από σωρεία διώξεων με κύρια κατηγορία αυτή της διαφθοράς.

Το CHP αρνείται τις κατηγορίες αυτές, χαρακτηρίζοντάς τες απόπειρα της κυβέρνησης να απομακρύνει πολιτικούς αντιπάλους του Ερντογάν και να αποδυναμώσει το κόμμα.

