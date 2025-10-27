Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για το αιματηρό επεισόδιο στην Περαία – Μαχαίρωσαν 20χρονο

Σε συλλήψεις για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής (26/10) στην Περαία Θεσσαλονίκης έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές.

Υπενθυμίζεται πως ένας 20χρονος υπό αδιευκρίνιστες ως τώρα συνθήκες δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα.

Άμεσα οι φίλοι του τον μετέφεραν με όχημά τους στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος και υποβάλλεται αυτήν τη στιγμή σε χειρουργική επέμβαση.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές εντός της ημέρας, σύμφωνα με τη voria.gr.