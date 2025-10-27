Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για το αιματηρό επεισόδιο στην Περαία – Μαχαίρωσαν 20χρονο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για το αιματηρό επεισόδιο στην Περαία – Μαχαίρωσαν 20χρονο

Σε συλλήψεις για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής (26/10) στην Περαία Θεσσαλονίκης έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές.

Υπενθυμίζεται πως ένας 20χρονος υπό αδιευκρίνιστες ως τώρα συνθήκες δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα.

Άμεσα οι φίλοι του τον μετέφεραν με όχημά τους στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος και υποβάλλεται αυτήν τη στιγμή σε χειρουργική επέμβαση.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές εντός της ημέρας, σύμφωνα με τη voria.gr.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα όνειρα προμηνύουν τον εκφυλισμό του εγκεφάλου και σοβαρές νευρολογικές παθήσεις

Τσάι ή καφές: Ποιο είναι καλύτερο για ενέργεια, πέψη και καρδιακή υγεία

Ριζικές αλλαγές στο «Εξοικονομώ» 2026  – Τι θα ισχύσει από τη νέα χρονιά για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα – Πού θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Άνδρας υποβλήθηκε σε «περιτομή προσώπου» στην προσπάθειά του να… «ζήσει για πάντα»

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα αγόρι που ακούει μουσική σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:29 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ανεξέλεγκτη κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους: Νέα περιστατικά μέθης και 8 συλλήψεις μέσα στο Σαββατοκύριακο

Ανήλικοι που καταλήγουν στο νοσοκομείο ή φλερτάρουν ακόμη και με τον θάνατο καταναλώνοντας μεγ...
08:06 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος – «Παραδέχομαι όσα έχω κάνει, όμως με κατηγορείτε για πολλαπλάσια»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης...
08:02 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Κίσσαμος: Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος – Βίντεο από τη γιορτή κάστανου λίγο πριν βαφτεί με αίμα

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κίσσαμο, η εν ψυχρώ δολοφονία που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής...
07:55 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογείται σήμερα η τελευταία ομάδα κατηγορουμένων – Οι μαρτυρίες θυμάτων που πιάστηκαν στις «δαγκάνες» του κυκλώματος

Συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έως τώρα έχουν προφυ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς