Ουκρανία: Ένας νεκρός και 26 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πολυκατοικία που υπέστη ζημιές έπειτα από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενη βόμβα στη Χερσώνα, στις 19 Απριλίου 2026. (Ολεξάντρ Προκούντιν / Telegram)
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 26 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 142 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων τα 113 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Πλήγματα σε Χερσώνα και Χάρκοβο

Στην περιφέρεια Χερσώνας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν, με τους παραποτάμιους οικισμούς κατά μήκος του Δνείπερου να δέχονται καθημερινά επιθέσεις με πυροβολικό, drones και κατευθυνόμενες βόμβες, σύμφωνα με το The Kyiv Independent.

Στην περιφέρεια Χάρκοβο, εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις που έπληξαν συνολικά 20 οικισμούς, μεταξύ των οποίων και το στρατηγικής σημασίας Ιζιούμ, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινιεγκούμποφ.

Τραυματίες σε Ντνιπροπετρόφσκ και Σούμι

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε στην περιοχή Νικόπολης, απέναντι από εδάφη που τελούν υπό ρωσική κατοχή, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Χάνζα.

Στα βορειοανατολικά, στην περιφέρεια Σούμι, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ισάριθμες επιθέσεις με drones.

Τραυματισμός συμβούλου του υπουργείου Άμυνας

Στην περιφέρεια Κιέβου, ένας 51χρονος τραυματίστηκε από drones τύπου Shahed, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Μικολά Καλασνίκ.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως ο Σερχίι «Flash» Μπεσκρέστνοφ, ειδικός στις στρατιωτικές επικοινωνίες και σύμβουλος του υπουργού Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μιχαΐλο Φεντόροφ. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η επίθεση ενδέχεται να ήταν στοχευμένη εναντίον του.

