Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς – Στο επίκεντρο ενέργεια, συνδεσιμότητα και ένταξη στην Ε.Ε.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Τίβατ του Μαυροβουνίου με τον Πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, μία ημέρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και της συνδεσιμότητας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Τίβατ του Μαυροβουνίου με τον Πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.
  • Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, κυρίως στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας.
  • Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, ενώ ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Τίβατ του Μαυροβουνίου με τον Πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, μια ημέρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ με τους ηγέτες χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, κυρίως στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας.

Στο πλαίσιο των ίδιων επαφών, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου.

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