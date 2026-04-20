Κίνα: «Ανησυχία» για την κατάσχεση ιρανικού πλοίου από τις ΗΠΑ

Η Κίνα εξέφρασε ανησυχία για την κατάσχεση του πλοίου Touska με ιρανική σημαία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας παράλληλα σε επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Αναφορά σε «βίαιη αναχαίτιση»

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το Πεκίνο παρακολουθεί με «ανησυχία» την «βίαιη αναχαίτιση» του πλοίου από αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Κριτική για τον ναυτικό αποκλεισμό

Το κινεζικό ΥΠΕΞ είχε ήδη χαρακτηρίσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε ιρανικά λιμάνια ως «ανεύθυνο και επικίνδυνο», εντείνοντας τη ρητορική απέναντι στην Ουάσιγκτον.

Ενεργειακές ισορροπίες και γεωπολιτική πίεση

Η Κίνα εκτιμάται ότι αγοράζει περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, με αναλυτές να σημειώνουν ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός ενδέχεται να στοχεύει στην άσκηση πίεσης προς το Πεκίνο, ώστε να επηρεάσει τη στάση του απέναντι στην Τεχεράνη.