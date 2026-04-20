Κίνα: «Ανησυχία» για την κατάσχεση ιρανικού πλοίου από τις ΗΠΑ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πηγή: CENTCOM
Πηγή: CENTCOM

Η Κίνα εξέφρασε ανησυχία για την κατάσχεση του πλοίου Touska με ιρανική σημαία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας παράλληλα σε επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Αναφορά σε «βίαιη αναχαίτιση»

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το Πεκίνο παρακολουθεί με «ανησυχία» την «βίαιη αναχαίτιση» του πλοίου από αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Κριτική για τον ναυτικό αποκλεισμό

Το κινεζικό ΥΠΕΞ είχε ήδη χαρακτηρίσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε ιρανικά λιμάνια ως «ανεύθυνο και επικίνδυνο», εντείνοντας τη ρητορική απέναντι στην Ουάσιγκτον.

Ενεργειακές ισορροπίες και γεωπολιτική πίεση

Η Κίνα εκτιμάται ότι αγοράζει περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, με αναλυτές να σημειώνουν ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός ενδέχεται να στοχεύει στην άσκηση πίεσης προς το Πεκίνο, ώστε να επηρεάσει τη στάση του απέναντι στην Τεχεράνη.

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Γαλλία: Πτώμα κροκόδειλου βρέθηκε δεμένο με βάρη σε υπνόσακο

Ένα μακάβριο και ασυνήθιστο εύρημα καταγράφηκε στη βόρεια Γαλλία, όταν ψαράς εντόπισε το πτώμα...
22:49 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Εύθραυστες οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν μετά την κατάσχεση πλοίου στα Στενά του Ορμούζ – Λήγει η εκεχειρία την Τετάρτη

Με την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν να λήγει την Τετάρτη, οι νέες συνομιλίες που αναμένεται να ξεκινήσου...
22:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μεξικό: Πυροβολισμοί στις πυραμίδες Τεοτιουακάν – Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις πυραμίδες του Τεοτιουάκαν στο Μεξικό, έναν δημοφιλή τουριστικό κ...
20:10 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Βόρεια Καρολίνα: Δύο νεκροί από τους πυροβολισμούς σε πάρκο – Άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς σε πάρκο στο Γουίνστον-Σέιλεμ, στη ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης