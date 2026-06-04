Παναθηναϊκός: Δημοσίευσε βίντεο με τις αμφισβητούμενες φάσεις του Game 1 στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό

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Ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο των τελικών της GBL. Οι «Πράσινοι» γνώρισαν την ήττα με 82-76, έχοντας έντονα παράπονα από την διαιτησία.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ένα βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του συλλόγου, δείχνει τις φάσεις στις οποίες το “τριφύλλι” αμφισβητεί τις αποφάσεις των διαιτητών.

«Τα σχόλια δικά σας…» αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησης η «πράσινη» ΚΑΕ.

Δείτε το βίντεο: