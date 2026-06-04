Παναθηναϊκός: Δημοσίευσε βίντεο με τις αμφισβητούμενες φάσεις του Game 1 στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό με 82-76 στον πρώτο τελικό της GBL, εκφράζοντας έντονα παράπονα για τη διαιτησία. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας τις φάσεις στις οποίες αμφισβητεί τις αποφάσεις των διαιτητών.

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο των τελικών της GBL και γνώρισε την ήττα με 82-76.
  • Οι «Πράσινοι» είχαν έντονα παράπονα από την διαιτησία μετά το Game 1.
  • Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο με τις αμφισβητούμενες φάσεις, αναφέροντας στη λεζάντα της ανάρτησης «Τα σχόλια δικά σας…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο των τελικών της GBL. Οι «Πράσινοι» γνώρισαν την ήττα με 82-76, έχοντας έντονα παράπονα από την διαιτησία.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ένα βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του συλλόγου, δείχνει τις φάσεις στις οποίες το “τριφύλλι” αμφισβητεί τις αποφάσεις των διαιτητών.

«Τα σχόλια δικά σας…» αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησης η «πράσινη» ΚΑΕ.

Δείτε το βίντεο:

 

 

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