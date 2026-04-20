Πτώση 13χρονης μαθήτριας στο Χαϊδάρι: Στο νοσοκομείο Παίδων μετέβη η Σοφία Ζαχαράκη – Έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα, στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

πτώση 13χρονης Χαϊδάρι

Έχει ήδη ξεκινήσει η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση της μαθήτριας το μεσημέρι της Δευτέρας (20/4) στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, και θα «είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση», όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Αρχικά η 13χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που εκλήθη από το σχολείο, στο νοσοκομείο «Αττικό» και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Εκεί, μετέβη άμεσα η υπουργός Παιδείας.

«Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση» ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη.

Στο σχολείο υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια, η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.

Παράλληλα στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

