Χαϊδάρι: 13χρονη μαθήτρια έπεσε από τον πρώτο όροφο του σχολείου – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο «Παίδων»

Συναγερμός σήμανε σε σχολείο στο Χαϊδάρι. Μία 13χρονη μαθήτρια έπεσε από τον πρώτο όροφο υπό άγνωστες συνθήκες. Το περιστατικό συνέβη σε σχολείο που βρίσκεται στην οδό Ηλία Βενέζη 24.

Επικράτησε αναστάτωση και πανικός σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και στο σημείο έφτασε μέσα σε μόλις 4 λεπτά, κινητή μονάδα για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Αρχικά η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικόν και από εκεί διασωληνωμένη στο Παίδων “Αγία Σοφία”. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της 13χρονης είναι σοβαρή.