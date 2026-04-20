Χαλκιδική: «Κατάφερα να σώσω 4, υπάρχουν διάσπαρτες φόλες» λέει ο φροντιστής των σκύλων που δηλητηριάστηκαν – Η ΕΛ.ΑΣ. ψάχνει βιντεοληπτικό υλικό

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ένας εκ των φροντιστών των 21 σκύλων, που βρήκαν φρικτό θάνατο καταναλώνοντας φόλα, στον Βάβδο Χαλκιδικής.

Το περιστατικό γνωστοποίησε την Κυριακή ο δήμος Πολυγύρου ο οποίος θα υποβάλει μηνυτήρια αναφορά κατά αγνώστων και θα συλλέξει στοιχεία και μαρτυρίες από την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, συνολικά, 21 σκύλοι, 14 ενήλικοι και 7 ανήλικοι βρήκαν τραγικό θάνατο.

Ο Παναγιώτης Ραφαήλ, που φρόντιζε τα σκυλιά, ανέφερε ότι προσπάθησε να σώσει τα άτυχα ζώα, αλλά μόνο τέσσερα έμειναν ζωντανά.

«Το βράδυ του Σαββάτου βρέθηκαν μερικά νεκρά. Μερικά άλλα ήταν ζωντανά. Αγνοούνται δύο. Προσπάθησα με αλατόνερο να τα σώσω, γιατί το αλατόνερο προκαλεί εμετό, για να βγάλουν το δηλητήριο. Τα πιο πολλά δεν τα κατάφεραν, μόνο περίπου τέσσερα κατάφερα να σώσω. Τοποθετήθηκε πατάτα μαζί με μακαρόνια απ’ ότι παρατήρησα και με σκυλοτροφή του ενός κιλού, όπου μέσα είχε ένα φυτοφάρμακο, γιατί ήταν τεράστια η ποσότητα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν διάσπαρτες φόλες εδώ στην περιοχή», είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ήδη η αστυνομία έχει πάρει δείγματα από τους σκύλους και θα γίνει νεκροτομή στο κτηνιατρείο που είναι συμβεβλημένο με τον δήμο στις Καλύβες.

Παράλληλα στην περιοχή θα βρεθεί κλιμάκιο από τον δήμο με πενταμελή επιτροπή για τη διαχείριση των αδέσποτων, ενώ η αστυνομία ψάχνει βιντεοληπτικό υλικό.