Χαλκιδική: «Κατάφερα να σώσω 4, υπάρχουν διάσπαρτες φόλες» λέει ο φροντιστής των σκύλων που δηλητηριάστηκαν – Η ΕΛ.ΑΣ. ψάχνει βιντεοληπτικό υλικό

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Χαλκιδική, Φόλες, Νεκρά σκυλιά

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ένας εκ των φροντιστών των 21 σκύλων, που βρήκαν φρικτό θάνατο καταναλώνοντας φόλα, στον Βάβδο Χαλκιδικής.

Το περιστατικό γνωστοποίησε την Κυριακή ο δήμος Πολυγύρου ο οποίος θα υποβάλει μηνυτήρια αναφορά κατά αγνώστων και θα συλλέξει στοιχεία και μαρτυρίες από την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, συνολικά, 21 σκύλοι, 14 ενήλικοι και 7 ανήλικοι βρήκαν τραγικό θάνατο.

Ο Παναγιώτης Ραφαήλ, που φρόντιζε τα σκυλιά, ανέφερε ότι προσπάθησε να σώσει τα άτυχα ζώα, αλλά μόνο τέσσερα έμειναν ζωντανά.

«Το βράδυ του Σαββάτου βρέθηκαν μερικά νεκρά. Μερικά άλλα ήταν ζωντανά. Αγνοούνται δύο. Προσπάθησα με αλατόνερο να τα σώσω, γιατί το αλατόνερο προκαλεί εμετό, για να βγάλουν το δηλητήριο. Τα πιο πολλά δεν τα κατάφεραν, μόνο περίπου τέσσερα κατάφερα να σώσω. Τοποθετήθηκε πατάτα μαζί με μακαρόνια απ’ ότι παρατήρησα και με σκυλοτροφή του ενός κιλού, όπου μέσα είχε ένα φυτοφάρμακο, γιατί ήταν τεράστια η ποσότητα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν διάσπαρτες φόλες εδώ στην περιοχή», είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ήδη η αστυνομία έχει πάρει δείγματα από τους σκύλους και θα γίνει νεκροτομή στο κτηνιατρείο που είναι συμβεβλημένο με τον δήμο στις Καλύβες.

Παράλληλα στην περιοχή θα βρεθεί κλιμάκιο από τον δήμο με πενταμελή επιτροπή για τη διαχείριση των αδέσποτων, ενώ η αστυνομία ψάχνει βιντεοληπτικό υλικό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:59 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Χαϊδάρι: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 13χρονη μαθήτρια – Υπέστη 4 με 5 ανακοπές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου

Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τη 13χρονη μαθήτρια έδωσαν οι γιατροί του νοσοκομείου Παίδων, με...
22:22 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Λιοσίων: Καρέ καρέ η «τρελή» πορεία της μηχανής του Σουδανού που παρέσυρε τη 16χρονη – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον 16χρονο οδηγό της μηχανής, ο οποίος το απόγευμα του Σαββάτ...
21:24 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Αλληλέγγυοι διέκοψαν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για το θέμα των προσφυγικών της Αλεξάνδρας – ΒΙΝΤΕΟ

Διεκόπη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, καθώς υπήρξαν διαρκείς παρεμβάσεις π...
20:28 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Συνελήφθη 15χρονος που έσπασε με πέτρες τα παράθυρα λεωφορείων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 15χρονο Ρομά από τον καταυλισμό Κυπαρισσίου Αταλάντης, καθώς φέρεται ν...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης