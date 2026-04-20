Ηράκλειο: 27χρονος επιχείρησε να περάσει κρουασάν γεμιστό με… κοκαΐνη στο Αστυνομικό Μέγαρο

Ένας 27χρονος, παλαιστινιακής καταγωγής, συνελήφθη μετά τον εντοπισμό μικροποσότητας κοκαΐνης μέσα σε τρόφιμο που προοριζόταν για κρατούμενους αλλοδαπούς, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Ο 27χρονος είχε παραδώσει σακούλα με διάφορα είδη για κρατούμενους, μέσα στην οποία υπήρχε και κρουασάν.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αστυνομικούς -όπως προβλέπεται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση- εντοπίστηκε εντός της ζύμης του κρουασάν μικροποσότητα κοκαΐνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 27χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη τελικά στην περιοχή της Παραλιακής. Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας, οι οποίοι τον αναγνώρισαν.