Ηράκλειο: 27χρονος επιχείρησε να περάσει κρουασάν γεμιστό με… κοκαΐνη στο Αστυνομικό Μέγαρο

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Φώτο: unsplash.com

Ένας 27χρονος, παλαιστινιακής καταγωγής, συνελήφθη μετά τον εντοπισμό μικροποσότητας κοκαΐνης μέσα σε τρόφιμο που προοριζόταν για κρατούμενους αλλοδαπούς, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Ο 27χρονος είχε παραδώσει σακούλα με διάφορα είδη για κρατούμενους, μέσα στην οποία υπήρχε και κρουασάν.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αστυνομικούς -όπως προβλέπεται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση- εντοπίστηκε εντός της ζύμης του κρουασάν μικροποσότητα κοκαΐνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 27χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη τελικά στην περιοχή της Παραλιακής. Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας, οι οποίοι τον αναγνώρισαν.

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:59 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Χαϊδάρι: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 13χρονη μαθήτρια – Υπέστη 4 με 5 ανακοπές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου

Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τη 13χρονη μαθήτρια έδωσαν οι γιατροί του νοσοκομείου Παίδων, με...
22:22 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Λιοσίων: Καρέ καρέ η «τρελή» πορεία της μηχανής του Σουδανού που παρέσυρε τη 16χρονη – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον 16χρονο οδηγό της μηχανής, ο οποίος το απόγευμα του Σαββάτ...
21:24 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Αλληλέγγυοι διέκοψαν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για το θέμα των προσφυγικών της Αλεξάνδρας – ΒΙΝΤΕΟ

Διεκόπη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, καθώς υπήρξαν διαρκείς παρεμβάσεις π...
20:28 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Συνελήφθη 15χρονος που έσπασε με πέτρες τα παράθυρα λεωφορείων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 15χρονο Ρομά από τον καταυλισμό Κυπαρισσίου Αταλάντης, καθώς φέρεται ν...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης