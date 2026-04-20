Υπουργείο Τουρισμού: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο της 51χρονης υπαλλήλου που έπεσε στο κενό – «Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος»

Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Τουρισμού, για τον θάνατο της 51χρονης υπαλλήλου, η οποία, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού με ανακοίνωσή της εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη της για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου του Υπουργείου.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος. Ανακοινώσεις θα πραγματοποιήσουν οι αρμόδιες αρχές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό συνέβη στις 08:35. Όπως έγραψε το enikos.gr, η γυναίκα φέρεται πως άνοιξε το παράθυρο και πήδηξε στο κενό. Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση των Αρχών, καθώς στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν το σημείο.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι συνάδελφοί της είναι σοκαρισμένοι, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες η 55χρονη έπεσε, με το σενάριο της αυτοχειρίας να είναι το επικρατέστερο.