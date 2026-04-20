Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι πτυχιούχος του τμήματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»

«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δηλώνει ότι ο κ. Δημήτριος Μαρκόπουλος του Κωνσταντίνου είναι από τις 16/7/2012, πτυχιούχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Νωρίτερα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος απάντησε στους ισχυρισμούς του Στέφανου Κασσελάκη και άλλων χρηστών των social media για τα πτυχία του, μιλώντας στο MEGA. Όπως είπε αρχικά, «πενία τέχνας κατεργάζεται. Δεν έχω καμία δυσκολία, και πτυχίο έχω και είμαι ξεκάθαρος».

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «τα πτυχία μου για όποιον θέλει να πάει να τα δει είναι στην πρυτανεία του ΕΑΠ στην Πάτρα και στο υπουργείο Παιδείας. Όποιος θέλει να πάει να τα ζητήσει και να τα δει. Το να περιφέρω τους τίτλους σπουδών για να ικανοποιηθεί ο βούρκος δεν θα το κάνω. Κρίνομαι και έχω βγει καθαρός, δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου».