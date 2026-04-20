Κέιτι Πέρι: Γιατί έριξε την πιστωτική της κάρτα στη Φοντάνα ντι Τρέβι

Η Κέιτι Πέρι έβαλε την πιστωτική της κάρτα κατευθείαν στη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, αφού δεν είχε καθόλου κέρματα. Η Αμερικανίδα ποπ σταρ, που επισκέπτεται την πόλη, δεν ήθελε να παραλείψει τη συμβολική χειρονομία να πετάξει ένα κέρμα, αλλά το έκανε -αστειευόμενη- με τον δικό της τρόπο.

Η Κέιτι Πέρι κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει… καλή τύχη, σχολίασαν χρήστες στα social media.

Η 41χρονη τραγουδίστρια του “Double Rainbow” δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή (19/4), αποκαλύπτοντας ότι επισκέπτεται τη Ρώμη της Ιταλίας.

«Σας είπα στο ‘Save as Draft’ ότι δεν μου αρέσουν τα κέρματα», είπε στο βίντεο, αναφερόμενη στο τραγούδι της Witness, το οποίο περιλαμβάνει τον στίχο: «Δεν μου αρέσουν τα ψιλά».

«Αλλά νιώθω ότι πρέπει να ρίξω κάτι στη Φοντάνα ντι Τρέβι για καλή τύχη» σχολίασε.

