Ρόδος: Ελεύθερος μέχρι τη δίκη στο Εφετείο ο γυναικολόγος που είχε καταδικαστεί για βιασμό 21 ασθενών του

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

δικαστήριο

Ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τον ερχόμενο Νοέμβριο, αφέθηκε σήμερα (20/04) ο 70χρονος γυναικολόγος που είχε καταδικαστεί για ασέλγεια και βιασμό 21 γυναικών, ασθενών του, κατά τη διαδικασία εξέτασής τους στο δημόσιο νοσοκομείο της Ρόδου.

Ο 70χρονος αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας και στη συνέχεια την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου. Ο ίδιος είχε καταδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2025 σε κάθειρξη 73 ετών και 9 μηνών για ασέλγεια και βιασμό 21 γυναικών – ασθενών του, και έκτοτε βρισκόταν στη φυλακή.

Το δικαστήριο όρισε ως όρους την παρουσίασή του δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Πάντως, ο 70χρονος γιατρός αρνείται εξ αρχής πλήρως τα όσα του καταλογίζονται και, μάλιστα, κατά την απολογία του στην ανακρίτρια Ρόδου, στις 9 Ιουνίου 2021, είχε δηλώσει αθώος και είχε υποστηρίξει πως τα όσα αναφέρουν στις μηνύσεις που έχουν υποβάλει οι 21 γυναίκες εναντίον του είναι ψευδή.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης με τη μήνυση που υπέβαλε μία 55χρονη τον Αύγουστο του 2020, με την οποία και στράφηκε εναντίον του γυναικολόγου, ανοίγοντας με τον τρόπο αυτό τον δρόμο για άλλες 20 γυναίκες που στράφηκαν δικαστικά εναντίον του.

Πηγή: ΑΠΕ

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:59 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Χαϊδάρι: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 13χρονη μαθήτρια – Υπέστη 4 με 5 ανακοπές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου

Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τη 13χρονη μαθήτρια έδωσαν οι γιατροί του νοσοκομείου Παίδων, με...
22:22 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Λιοσίων: Καρέ καρέ η «τρελή» πορεία της μηχανής του Σουδανού που παρέσυρε τη 16χρονη – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον 16χρονο οδηγό της μηχανής, ο οποίος το απόγευμα του Σαββάτ...
21:24 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Αλληλέγγυοι διέκοψαν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για το θέμα των προσφυγικών της Αλεξάνδρας – ΒΙΝΤΕΟ

Διεκόπη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, καθώς υπήρξαν διαρκείς παρεμβάσεις π...
20:28 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Συνελήφθη 15χρονος που έσπασε με πέτρες τα παράθυρα λεωφορείων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 15χρονο Ρομά από τον καταυλισμό Κυπαρισσίου Αταλάντης, καθώς φέρεται ν...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης