Νάξος: Συνελήφθησαν δύο άτομα που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν πολίτες υποσχόμενοι… μείωση φορολογίας

Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Νάξο από την Αστυνομία και τη Λιμενική Αρχή Πάρου, κατηγορούμενοι για απάτη σε βάρος τεσσάρων γυναικών, προσποιούμενοι υπαλλήλους λογιστικού γραφείου για την αφαίρεση κοσμημάτων. Τα κλεμμένα τιμαλφή εντοπίστηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στις δικαιούχους.

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Σε μάστιγα τείνουν να εξελιχθούν οι τηλεφωνικές απάτες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άτομα, ένας 31χρονος και μια 22χρονη, συνελήφθησαν από την Αστυνομία στη Νάξο και την Πάρο, έπειτα από εξιχνίαση υπόθεσης απάτης σε βάρος πολιτών.
  • Οι δράστες προσποιούνταν υπάλληλοι λογιστικού γραφείου και έπειθαν τηλεφωνικά γυναίκες στη Νάξο να παραδώσουν κοσμήματα σε «συνάδελφο» για αποφυγή φορολόγησης.
  • Τα αφαιρεθέντα τιμαλφή βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα της Νάξου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στον Εισαγγελέα της Νάξου θα οδηγηθούν δύο άτομα, τα οποίοι συνελήφθησαν από την Αστυνομία με τη συνδρομή και της λιμενικής Αρχής Πάρου, έπειτα από απάτες σε βάρος πολιτών.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, εξιχνιάστηκε άμεσα υπόθεση εξαπάτησης στη Νάξο και συνελήφθησαν χθες (Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026) το απόγευμα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ένας 31χρονος και μια 22χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη από κοινού.

Ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους, προσποιούμενος τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου, καλούσε τηλεφωνικά διάφορους πολίτες, καταφέρνοντας να πείσει τέσσερις συνολικά γυναίκες από το νησί της Νάξου, να παραδώσουν κοσμήματα που φύλασσαν στο σπίτι τους σε υποτιθέμενο «συνάδελφο» του, με τον οποίον συναντήθηκαν σε προκαθορισμένο σημείο, προκειμένου να τα καταγράψει και να αποφύγουν τη φορολόγηση τους.

Αρχικά εντοπίσθηκε ο 31χρονος και στη συνέχεια, με τη συνδρομή της Λιμενικής Αρχής Πάρου, η 22χρονη η οποία είχε επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Τα αφαιρεθέντα τιμαλφή που βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

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