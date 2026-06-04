Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Αδιέξοδο με τα παιδιά της 39χρονης Βασιλικής Δεν μπορεί να τα αναλάβει η θεία τους

Δραματική εξέλιξη για την τύχη των δύο κοριτσιών που έχασαν τη μητέρα τους, την 39χρονη Βασιλική, στη φρικτή γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Τα παιδιά δεν μπορεί να τα αναλάβει η θεία τους.

Η αδελφή της δολοφονημένης Βασιλικής είχε ζητήσει την επιμέλεια, όμως φέρεται να είπε πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις.

Η σκέψη που υπάρχει για την επιμέλεια των δύο κοριτσιών είναι να δοθεί στη γιαγιά τους με δικαστικό συμπαραστάτη. Για την ώρα πάντως τα παιδιά παραμένουν στα χέρια των γιατρών.

«Έχει απαγορευτεί να τα βλέπουν ο συγγενείς του δολοφόνου», είπε ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Κακοποίηση που ξεκινά από παλιά

Οι μαρτυρίες φίλων και γειτόνων της 39χρονης ρίχνει «περισσότερο φως» στο δράμα των δύο παιδιών της οικογένειας, που όπως όλα δείχνουν, είχε ξεκινήσει πολύ πριν από τη δολοφονία της μητέρας τους. Μάλιστα, σύμφωνα με το Mega, φαίνεται πως τόσο οι κινήσεις, όσο και τα όσα έλεγε στο σχολείο η 10χρονη κόρη της Βασιλικής, είχαν κατά καιρούς προβληματίσει. Το ίδιο και οι ερωτήσεις που έκανε στις φίλες της μητέρας της.

Τα δύο μικρά κορίτσια φαίνεται πως είχαν ζήσει αγριότητες στο σπίτι που έμεναν. Ξυπνούσαν τις νύχτες από τις φωνές και προσπαθούσαν να μάθουν τι έχει συμβεί. Φόβος, αγωνία και ανασφάλεια για το αύριο. Αυτή ήταν από κάποια στιγμή και μετά η θλιβερή καθημερινότητα για τα δύο κοριτσάκια.

Μάρτυρες σε σκηνικά που είναι αμφίβολο αν ποτέ θα σβήσουν από τις μνήμες τους. Στο σπίτι που έμεναν, ο πατέρας όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, είχε φτάσει στο σημείο να κακοποιεί τη γυναίκα του ακόμα και με ζώνη.

Ο πατέρας του καθ’ ομολογίαν δράστη επιμένει στο Live News πως δεν είχε καταλάβει το παραμικρό για την κακοποίηση της νύφης του και τα όσα προσπαθούσαν να διαχειριστούν οι εγγονές του.

Τα δύο κορίτσια παραμένουν στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν τη νύχτα του εγκλήματος, τους είχαν χορηγηθεί ηρεμιστικά για να μην ξυπνήσουν.