Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών – Εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ένας ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών ταρακούνησε την Ιαπωνία, όπως μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα, με το επίκεντρο να βρίσκεται 100 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Μιγιάκο.

Πηγή: JMA

Μια προειδοποίηση για τσουνάμι βρίσκεται σε ισχύ, ανέφερε η NHK, ενώ σημειώθηκε πως η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την προειδοποίηση για τον σεισμό.

Πηγή: NHK

Αναμένεται τσουνάμι ύψους 3 μέτρων

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) της χώρας, ο χρόνος αντίδρασης για τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών είναι εξαιρετικά περιορισμένος.

«Τα κύματα τσουνάμι εκτιμάται ότι θα πλήξουν τμήματα των ακτών της Ιαπωνίας σε λιγότερο από 30 λεπτά», ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Αυτά τα κύματα θα μπορούσαν να φτάσουν σε ύψος τα τρία μέτρα, πρόσθεσε η υπηρεσία, προειδοποιώντας ότι «αυτές είναι εκτιμήσεις».

Με βάση τα τρέχοντα μοντέλα πρόβλεψης, οι παρακάτω περιοχές αναμένεται να δεχθούν το ισχυρότερο πλήγμα:

  • Η κεντρική ακτή του Ειρηνικού στο Χοκάιντο
  • Η ακτή του νομού Αομόρι
  • Η ακτή του νομού Ιουάτε
Πηγή: NHK

Ζημιές στο Ναγκάνο

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες αποκατάστασης στο νομό Ναγκάνο, στην κεντρική Ιαπωνία, μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή το Σαββατοκύριακο.

Το Σάββατο, γύρω στις 13:20 τοπική ώρα, σεισμός 5 Ρίχτερ συγκλόνισε το βόρειο τμήμα του νομού. Στην ιαπωνική κλίμακα σεισμικής έντασης (0 έως 7), οι πόλεις Ομάτσι και Ναγκάνο κατέγραψαν εντάσεις «άνω του 5» και «κάτω του 5» αντίστοιχα.

Περίπου 90 λεπτά αργότερα, ακολούθησε νέα δόνηση μεγέθους 5,1 Ρίχτερ, με τις δύο πόλεις να καταγράφουν ένταση επιπέδου «κάτω του 5».

Πηγή: JMA

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ έχουν επιβεβαιωθεί 34 περιπτώσεις πτώσης κεραμιδιών από στέγες σπιτιών. Η περιοχή Γιασάκα επλήγη περισσότερο, με 15 από τις συνολικές περιπτώσεις ζημιών σε στέγες να εντοπίζονται εκεί.

Με πληροφορίες από: NHK, Sky News

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:49 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Εύθραυστες οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν μετά την κατάσχεση πλοίου στα Στενά του Ορμούζ – Λήγει η εκεχειρία την Τετάρτη

Με την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν να λήγει την Τετάρτη, οι νέες συνομιλίες που αναμένεται να ξεκινήσου...
22:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μεξικό: Πυροβολισμοί στις πυραμίδες Τεοτιουακάν – Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις πυραμίδες του Τεοτιουάκαν στο Μεξικό, έναν δημοφιλή τουριστικό κ...
20:10 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Βόρεια Καρολίνα: Δύο νεκροί από τους πυροβολισμούς σε πάρκο – Άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς σε πάρκο στο Γουίνστον-Σέιλεμ, στη ...
20:05 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Τραμπ: «Απίθανο να παραταθεί η κατάπαυση πυρός με το Ιράν χωρίς συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θεωρεί πλέον ότι η κατάπαυση πυρός με το Ιράν λ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης