Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών – Εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι

Ένας ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών ταρακούνησε την Ιαπωνία, όπως μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα, με το επίκεντρο να βρίσκεται 100 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Μιγιάκο.

Μια προειδοποίηση για τσουνάμι βρίσκεται σε ισχύ, ανέφερε η NHK, ενώ σημειώθηκε πως η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την προειδοποίηση για τον σεισμό.

Αναμένεται τσουνάμι ύψους 3 μέτρων

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) της χώρας, ο χρόνος αντίδρασης για τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών είναι εξαιρετικά περιορισμένος.

«Τα κύματα τσουνάμι εκτιμάται ότι θα πλήξουν τμήματα των ακτών της Ιαπωνίας σε λιγότερο από 30 λεπτά», ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Αυτά τα κύματα θα μπορούσαν να φτάσουν σε ύψος τα τρία μέτρα, πρόσθεσε η υπηρεσία, προειδοποιώντας ότι «αυτές είναι εκτιμήσεις».

Με βάση τα τρέχοντα μοντέλα πρόβλεψης, οι παρακάτω περιοχές αναμένεται να δεχθούν το ισχυρότερο πλήγμα:

Η κεντρική ακτή του Ειρηνικού στο Χοκάιντο

Η ακτή του νομού Αομόρι

Η ακτή του νομού Ιουάτε

Ζημιές στο Ναγκάνο

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες αποκατάστασης στο νομό Ναγκάνο, στην κεντρική Ιαπωνία, μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή το Σαββατοκύριακο.

Το Σάββατο, γύρω στις 13:20 τοπική ώρα, σεισμός 5 Ρίχτερ συγκλόνισε το βόρειο τμήμα του νομού. Στην ιαπωνική κλίμακα σεισμικής έντασης (0 έως 7), οι πόλεις Ομάτσι και Ναγκάνο κατέγραψαν εντάσεις «άνω του 5» και «κάτω του 5» αντίστοιχα.

Περίπου 90 λεπτά αργότερα, ακολούθησε νέα δόνηση μεγέθους 5,1 Ρίχτερ, με τις δύο πόλεις να καταγράφουν ένταση επιπέδου «κάτω του 5».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ έχουν επιβεβαιωθεί 34 περιπτώσεις πτώσης κεραμιδιών από στέγες σπιτιών. Η περιοχή Γιασάκα επλήγη περισσότερο, με 15 από τις συνολικές περιπτώσεις ζημιών σε στέγες να εντοπίζονται εκεί.

Με πληροφορίες από: NHK, Sky News