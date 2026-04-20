Ηράκλειο: 50χρονος κατέρρευσε ενώ βρισκόταν σε γλέντι αρραβώνων

Ένας 50χρονος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής (19/4), ενώ βρισκόταν σε γλέντι για αρραβώνα σε ξενοδοχείο σε παραθαλάσσιο οικισμό του δήμου Αρχανών Αστερουσίων στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, επειδή δεν αισθανόταν καλά αποφάσισε με τη σύζυγο του να επιστρέψουν στο δωμάτιο τους.

Όταν ο 50χρονος πήγε να σηκωθεί από την καρέκλα, κατέρρευσε μπροστά στα μάτια της γυναίκας του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο του.

Η κηδεία θα γίνει σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σχοινοκαψάλων Ιεράπετρας.