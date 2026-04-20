Τηλεθέαση (19/4): Τι νούμερα έκανε η πρεμιέρα του Your Face Sounds Familiar

Στην prime time της Κυριακής, το Your Face Sounds Familiar στον ANT1 κυριάρχησε καθαρά στην τηλεθέαση, σημειώνοντας εντυπωσιακά νούμερα: 20% στο δυναμικό κοινό και 21,2% στο σύνολο.
Στη δεύτερη θέση στο δυναμικό κοινό βρέθηκε το 1% Club στο STAR με 9,4%, ενώ ακολούθησε το Survivor στον ΣΚΑΪ με 8%.
Όσον αφορά το σύνολο κοινού, το Survivor κατέκτησε τη δεύτερη θέση με 11,9%, αφήνοντας τρίτο τον Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος (ANT1) με 11,6%. Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές, με το Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα (OPEN) και το Βράδυ Κυριακής (ERT NEWS) να καταγράφουν περιορισμένα ποσοστά.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Your Face Sounds Familiar
|ANT1
|20%
|2
|1% Club
|STAR
|9.4%
|3
|Survivor
|SKAI
|8%
|4
|Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος
|ANT1
|7.4%
|5
|Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα
|OPEN
|2%
|6
|Βράδυ Κυριακής
|ERT NEWS
|0.4%
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Your Face Sounds Familiar
|ANT1
|21.2%
|2
|Survivor
|SKAI
|11.9%
|3
|Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος
|ANT1
|11.6%
|4
|1% Club
|STAR
|8.4%
|5
|Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα
|OPEN
|2.1%
|6
|Βράδυ Κυριακής
|ERT NEWS
|1.6%