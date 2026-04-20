Τηλεθέαση (19/4): Τι νούμερα έκανε η πρεμιέρα του Your Face Sounds Familiar

Στην prime time της Κυριακής, το Your Face Sounds Familiar στον ANT1 κυριάρχησε καθαρά στην τηλεθέαση, σημειώνοντας εντυπωσιακά νούμερα: 20% στο δυναμικό κοινό και 21,2% στο σύνολο.

Στη δεύτερη θέση στο δυναμικό κοινό βρέθηκε το 1% Club στο STAR με 9,4%, ενώ ακολούθησε το Survivor στον ΣΚΑΪ με 8%.

Όσον αφορά το σύνολο κοινού, το Survivor κατέκτησε τη δεύτερη θέση με 11,9%, αφήνοντας τρίτο τον Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος (ANT1) με 11,6%. Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές, με το Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα (OPEN) και το Βράδυ Κυριακής (ERT NEWS) να καταγράφουν περιορισμένα ποσοστά.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Your Face Sounds Familiar ANT1 20% 2 1% Club STAR 9.4% 3 Survivor SKAI 8% 4 Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος ANT1 7.4% 5 Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα OPEN 2% 6 Βράδυ Κυριακής ERT NEWS 0.4%

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)