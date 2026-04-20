Your Face Sounds Familiar: Η επιτυχημένη μεταμφίεση του Κωνσταντίνου Μαγκλάρα σε… Σάκη Ρουβά – Η αντίδραση του τραγουδιστή

Το “Your Face Sounds Familiar” έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής 19/2 μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά. Ο παρουσιαστής καλωσόρισε το τηλεοπτικό κοινό και υποδέχθηκε την κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη, καθώς και τους 10 ταλαντούχους καλλιτέχνες του σόου.

Στη σκηνή εμφανίστηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο οποίος υποδύθηκε τον Σάκη Ρουβά και ερμήνευσε τα γνωστά τραγούδια «Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου» και «Θέλεις ή δεν θέλεις». Η εμφάνισή του κέρδισε την προσοχή του κοινού και της επιτροπής, καθώς ο ηθοποιός επιχείρησε να αποδώσει τόσο τη σκηνική παρουσία όσο και το ύφος του καλλιτέχνη.

Μετά το act, ο ίδιος ο Σάκης Ρουβάς συνεχάρη τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα για την προσπάθειά του και τον αγκάλιασε. Παράλληλα, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο οποίος έχει συνθέσει τη μουσική των συγκεκριμένων τραγουδιών, έδωσε επίσης τα εύσημα στον ηθοποιό για την εμφάνισή του.

Η πρώτη αυτή παρουσία του Κωνσταντίνου Μαγκλάρα αποτέλεσε ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν από την πρεμιέρα του Your Face Sounds Familiar, με το κοινό να παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις πρώτες μεταμορφώσεις της βραδιάς.

