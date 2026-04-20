Your Face Sounds Familiar: Η επιτυχημένη μεταμφίεση του Κωνσταντίνου Μαγκλάρα σε… Σάκη Ρουβά – Η αντίδραση του τραγουδιστή

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας - Your Face Sounds Familiar

Το Your Face Sounds Familiar έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής 19/2 μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά. Ο παρουσιαστής καλωσόρισε το τηλεοπτικό κοινό και υποδέχθηκε την κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη, καθώς και τους 10 ταλαντούχους καλλιτέχνες του σόου.

Στη σκηνή εμφανίστηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο οποίος υποδύθηκε τον Σάκη Ρουβά και ερμήνευσε τα γνωστά τραγούδια «Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου» και «Θέλεις ή δεν θέλεις». Η εμφάνισή του κέρδισε την προσοχή του κοινού και της επιτροπής, καθώς ο ηθοποιός επιχείρησε να αποδώσει τόσο τη σκηνική παρουσία όσο και το ύφος του καλλιτέχνη.

Μετά το act, ο ίδιος ο Σάκης Ρουβάς συνεχάρη τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα για την προσπάθειά του και τον αγκάλιασε. Παράλληλα, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο οποίος έχει συνθέσει τη μουσική των συγκεκριμένων τραγουδιών, έδωσε επίσης τα εύσημα στον ηθοποιό για την εμφάνισή του.

Η πρώτη αυτή παρουσία του Κωνσταντίνου Μαγκλάρα αποτέλεσε ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν από την πρεμιέρα του Your Face Sounds Familiar, με το κοινό να παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις πρώτες μεταμορφώσεις της βραδιάς.

Δείτε το βίντεο με την εμφάνισή του

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
22:40 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Γαλήνη νιώθει προδομένη από τον Γιάμαρη

Η Γαλήνη βρίσκεται αντιμέτωπη με σκληρές αλήθειες στο νέο επεισόδιο της σειράς “Porto Le...
21:13 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Ειρήνη Αγγελοπούλου για το “Να μ’ αγαπάς: Θα αλλάξουν όλα, τώρα που βγήκε ο πατέρας των διδύμων από τη φυλακή

Η Ειρήνη Αγγελοπούλου έδωσε spoiler για την επιτυχημένη καθημερινή σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπ...
20:20 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μπαμπά, σ ’αγαπώ: Νίκος, Δημήτρης και Ηρακλής αντιμέτωποι με τις (δυσάρεστες) εκπλήξεις της ζωής τους

Πολλές θα είναι οι εκπλήξεις που θα δεχτούν τα “τρία μπαμπαδάκια” της αγαπημένης σειράς «Μπαμπ...
19:55 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Έχω παιδιά: Η οικογένεια Πολίτη αντιμέτωπη με ξενόφερτα έθιμα

Η αγαπημένη κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά» έρχεται με νέο απολαυστικό επεισόδιο απόψε στι...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης