Super League: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο -5 ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία και το πλήρες πρόγραμμα μέχρι το φινάλε των Playoffs

Η ΑΕΚ κυριάρχησε απέναντι στον ΠΑΟΚ και επικράτησε με 3-0 στην «Αγιά Σοφιά – Allwyn Arena». Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρουσίασε υψηλό επίπεδο τακτικής και συγκέντρωσης και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-0 στη Λεωφόρο, στο ντέρμπι «αιωνίων». Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν την πίεση στην κορυφή και παρέμειναν στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 66 Ολυμπιακός 61 ΠΑΟΚ 58 Παναθηναϊκός 50

Το πρόγραμμα των playoffs της Stoiximan Super League

3η αγωνιστική: Κυριακή 3 Μαΐου

19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου

19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου