Super League: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο -5 ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία και το πλήρες πρόγραμμα μέχρι το φινάλε των Playoffs

Η ΑΕΚ κυριάρχησε απέναντι στον ΠΑΟΚ και επικράτησε με 3-0 στην «Αγιά Σοφιά – Allwyn Arena». Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρουσίασε υψηλό επίπεδο τακτικής και συγκέντρωσης και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου.
Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-0 στη Λεωφόρο, στο ντέρμπι «αιωνίων». Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν την πίεση στην κορυφή και παρέμειναν στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.
Η βαθμολογία
- ΑΕΚ 66
- Ολυμπιακός 61
- ΠΑΟΚ 58
- Παναθηναϊκός 50
Το πρόγραμμα των playoffs της Stoiximan Super League
3η αγωνιστική: Κυριακή 3 Μαΐου
- 19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
- 21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου
- 19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
- 19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου
- 19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου
- 19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
- 19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ