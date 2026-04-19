Super League: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο -5 ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία και το πλήρες πρόγραμμα μέχρι το φινάλε των Playoffs

Η ΑΕΚ κυριάρχησε απέναντι στον ΠΑΟΚ και επικράτησε με 3-0 στην «Αγιά Σοφιά – Allwyn Arena». Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρουσίασε υψηλό επίπεδο τακτικής και συγκέντρωσης και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-0 στη Λεωφόρο, στο ντέρμπι «αιωνίων». Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν την πίεση στην κορυφή και παρέμειναν στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Η βαθμολογία

  1. ΑΕΚ 66
  2. Ολυμπιακός 61
  3. ΠΑΟΚ 58
  4. Παναθηναϊκός 50

Το πρόγραμμα των playoffs της Stoiximan Super League

3η αγωνιστική: Κυριακή 3 Μαΐου

  • 19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
  • 21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου

  • 19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
  • 19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου

  • 19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
  • 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου

  • 19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
  • 19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Είχαμε υποχρέωση να κερδίσουμε μετά τη νίκη της ΑΕΚ»

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και παρέμεινε στο -5 από...
22:58 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2: Πήρε το ντέρμπι και παραμένει στο… κόλπο του τίτλου

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλο διπλό στη Λεωφόρο, καθώς νίκησε με 2-0 τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγων...
22:41 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια σε ποδοσφαιριστές και κόσμο, αλλά δεν τελειώσαμε ακόμη»

Να… προσγειώσει τους ποδοσφαιριστές του στο έδαφος, θέλησε ο Μάρκο Νίκολιτς, στις πρώτες...
20:50 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 2-1: Πήραν το ντέρμπι και ετοιμάζονται για ιστορική ανατροπή οι Πολίτες

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε στο ντέρμπι κορυφής την Αρσεναλ με 2-1 στο κατάμεστο «Ετιχαντ», για τ...
Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης