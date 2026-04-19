Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2: Πήρε το ντέρμπι και παραμένει στο… κόλπο του τίτλου

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλο διπλό στη Λεωφόρο, καθώς νίκησε με 2-0 τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγωνιστική των play off της Super League και παρέμεινε ο μοναδικός «κυνηγός» της ΑΕΚ στη μάχη του τίτλου. Οι ερυθρόλευκοι έβγαλαν καλύτερη εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα του ντέρμπι, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της άμυνας των γηπεδούχων και έφτασαν σε μία νίκη που τους διατήρησε στη 2η θέση, στο -5 από την κορυφή.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ένταση στον αγώνα και πλησίασε στο γκολ μόλις στα πρώτα 50 δευτερόλεπτα. Ο Αντίνο γύρισε την μπάλα και ο Ταμπόρδα πρόλαβε τους αμυντικούς του Ολυμπιακού, όμως ο Τζολάκης αντέδρασε σωστά και απέκρουσε με τα πόδια. Ο Ολυμπιακός απάντησε στο 12’, όταν ο Ελ Κααμπί κέρδισε χώρο απέναντι στον Γεντβάι και πλάσαρε, αλλά ο Λαφόν έκανε σημαντική επέμβαση.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά στο 16’ με τον Τεττέη, ο οποίος αστόχησε από καλή θέση, όμως από το 25’ και μετά ο Ολυμπιακός πήρε τον έλεγχο του αγώνα. Οι Πειραιώτες κέρδισαν μάχες στον χώρο του κέντρου, αξιοποίησαν την παρουσία επιπλέον παίκτη στα χαφ και άρχισαν να πιέζουν πιο αποτελεσματικά την άμυνα του Παναθηναϊκού. Στο 29’ ο Τσικίνιο απείλησε με μακρινό σουτ, ενώ στο 31’ ο Ελ Κααμπί δημιούργησε νέα μεγάλη φάση, με τον Λαφόν να κρατά προσωρινά το μηδέν.

Η πίεση του Ολυμπιακού απέδωσε άμεσα. Ο Γεντβάι έκανε σοβαρό λάθος στην προσπάθειά του να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω και ο Ζέλσον Μάρτινς εκμεταλλεύτηκε το «δώρο», σκοράροντας από κοντά στο 33’ για το 0-1. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, όμως ούτε το σουτ του Καλάμπρια στο 34’ ούτε το πλασέ του Ταμπόρδα στο 38’ βρήκαν στόχο.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε ιδανικά το πρώτο ημίχρονο και βρήκε και δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις. Στο 45’+1’ ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά προς τον Ροντινέι και εκείνος, παρά την πίεση δύο αντιπάλων, έμεινε όρθιος και πλάσαρε σωστά τον Λαφόν για το 0-2.

Στο δεύτερο μέρος, οι γρήγορες αλλαγές του Μπενίτεθ δεν άλλαξαν την εικόνα του ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός είχε κάποιες επιμέρους στιγμές, όπως το γυριστό του Σφιντέρσκι στο 46’ και τη σέντρα-σουτ του Πελίστρι στο 65’, όμως δεν κατάφερε να βάλει πραγματική πίεση στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Ο Ολυμπιακός κράτησε τις αποστάσεις του, προστάτευσε το προβάδισμά του και διαχειρίστηκε σωστά τον ρυθμό μετά το 70’.

Έτσι, οι ερυθρόλευκοι έφυγαν με μία σπουδαία νίκη από τη Λεωφόρο και παρέμειναν ζωντανοί στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη πλευρά, πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη και δεν βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν για να επιστρέψει στο παιχνίδι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2

ΣΚΟΡΕΡ: Ζέλσον Μάρτινς 33’, Ροντινέι 45’+1’

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ (Τουρκία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τεττέη 13’, Ερνάντεθ 70’, Μπακασέτας 90’+5’ – Ορτέγκα 9’, Κοστίνια 68’, Ντάνι Γκαρθία 73’, Έσε 90’+5’

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: –

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια (81’ Πάντοβιτς), Ρενάτο Σάντσες (66’ Μπακασέτας), Τσιριβέγια (66’ Σιώπης), Κυριακόπουλος, Αντίνο (46’ Πελίστρι), Ταμπόρδα, Τεττέη (46’ Σφιντέρσκι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (77’ Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Ντάνι Γκαρθία (83’ Μουζακίτης), Ροντινέι, Τσικίνιο (89’ Σιπιόνι), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.