Λίβανος: Σάλος με Ισραηλινό στρατιώτη που φαίνεται να καταστρέφει άγαλμα του Ιησού – ΦΩΤΟ

Αντιδράσεις προκαλούν εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες απεικονίζεται στρατιώτης των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) να καταστρέφει ένα άγαλμα του Ιησού, κοντά στον ποταμό Λιτάνι στον νότιο Λίβανο.

Στην εικόνα, ο στρατιώτης φαίνεται να χτυπά με βαριοπούλα το κεφάλι του αγάλματος, το οποίο είχε αναποδογυρίσει πάνω σε έναν στύλο.

Lebanon | An Israeli soldier smashing the head of a Jesus Christ statue during operations in southern Lebanon. pic.twitter.com/Sj1m16tj9q — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) April 19, 2026



Σύμφωνα με τοπική σελίδα της χριστιανικής πόλης Ντεμπέλ, το συγκεκριμένο άγαλμα ανήκει στην κοινότητά τους.



Παράλληλα, πληροφορίες της Haaretz αναφέρουν την καταστροφή ακόμη ενός χριστιανικού χώρου στο χωριό Άιν Έμπελ, στην περιοχή Ναμπατιέ.

Η απάντηση του ισραηλινού στρατού

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν τη γνησιότητα των φωτογραφιών και των βίντεο.

Σε απάντησή τους έπειτα από ερώτημα της εφημερίδας Haaretz, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε: «Αυτές οι ενέργειες δεν συνάδουν με τις αξίες του IDF και τη διαγωγή που αναμένεται από τους στρατιώτες του. Το περιστατικό θα διερευνηθεί διεξοδικά και εις βάθος».

Η ανακοίνωση πρόσθεσε επίσης πως, «εάν κριθεί απαραίτητο, θα ληφθούν μέτρα σύμφωνα με τα ευρήματα».

Τις ίδιες δηλώσεις ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ και ο εκπρόσωπος των IDF, υποστράτηγος Ναντάβ Σοσάνι.

The IDF is currently examining the reliability of the photograph.

If this is indeed a real, recent picture, these actions do not align with the IDF’s values ​​and the behavior expected of IDF soldiers. The incident will be investigated thoroughly and in depth, and if… pic.twitter.com/xMTtEMp4dS — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) April 19, 2026

Καταγγελίες για συστηματικές καταστροφές

Το δίκτυο Al Mayadeen αναφέρει πως το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από τη Γάζα έως τον νότιο Λίβανο, πληθώρα βίντεο και φωτογραφιών -τα οποία δημοσιεύουν συχνά οι ίδιοι οι Ισραηλινοί στρατιώτες- δείχνουν δυνάμεις να πυροβολούν άσκοπα κατά τζαμιών, να βεβηλώνουν εκκλησίες και να καταστρέφουν θρησκευτικά αγάλματα.