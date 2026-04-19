Λίβανος: Σάλος με Ισραηλινό στρατιώτη που φαίνεται να καταστρέφει άγαλμα του Ιησού – ΦΩΤΟ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιησούς IDF Λίβανος
Πηγή: Χ / @ytirawi

Αντιδράσεις προκαλούν εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες απεικονίζεται στρατιώτης των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) να καταστρέφει ένα άγαλμα του Ιησού, κοντά στον ποταμό Λιτάνι στον νότιο Λίβανο.

LIVE – 51η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στην εικόνα, ο στρατιώτης φαίνεται να χτυπά με βαριοπούλα το κεφάλι του αγάλματος, το οποίο είχε αναποδογυρίσει πάνω σε έναν στύλο.


Σύμφωνα με τοπική σελίδα της χριστιανικής πόλης Ντεμπέλ, το συγκεκριμένο άγαλμα ανήκει στην κοινότητά τους.


Παράλληλα, πληροφορίες της Haaretz αναφέρουν την καταστροφή ακόμη ενός χριστιανικού χώρου στο χωριό Άιν Έμπελ, στην περιοχή Ναμπατιέ.

Η απάντηση του ισραηλινού στρατού

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν τη γνησιότητα των φωτογραφιών και των βίντεο.

Σε απάντησή τους έπειτα από ερώτημα της εφημερίδας Haaretz, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε: «Αυτές οι ενέργειες δεν συνάδουν με τις αξίες του IDF και τη διαγωγή που αναμένεται από τους στρατιώτες του. Το περιστατικό θα διερευνηθεί διεξοδικά και εις βάθος».

Η ανακοίνωση πρόσθεσε επίσης πως, «εάν κριθεί απαραίτητο, θα ληφθούν μέτρα σύμφωνα με τα ευρήματα».

Τις ίδιες δηλώσεις ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ και ο εκπρόσωπος των IDF, υποστράτηγος Ναντάβ Σοσάνι.

Καταγγελίες για συστηματικές καταστροφές

Το δίκτυο Al Mayadeen αναφέρει πως το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από τη Γάζα έως τον νότιο Λίβανο, πληθώρα βίντεο και φωτογραφιών -τα οποία δημοσιεύουν συχνά οι ίδιοι οι Ισραηλινοί στρατιώτες- δείχνουν δυνάμεις να πυροβολούν άσκοπα κατά τζαμιών, να βεβηλώνουν εκκλησίες και να καταστρέφουν θρησκευτικά αγάλματα.

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:54 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί διπλωματικό θρίλερ – Το Ιράν ποντάρει στην ψυχραιμία απέναντι στις παρορμητικές κινήσεις

Ενώ η κλεψύδρα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αδειάζει, η απρόβλε...
22:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ο...
21:31 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ...
20:13 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπρ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης