Στο χειρουργείο η 63χρονη που τραυματίστηκε στο Φαράγγι του Βίκου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ από την επιχείρηση διάσωσής της

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων νοσηλεύεται μία 63χρονη γυναίκα ελβετικής καταγωγής, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο Φαράγγι του Βίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις μεσημεριανές ώρες σήμερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για την μεταφορά της τραυματισμένης γυναίκας από μονοπάτι στο φαράγγι του Βίκου, στην Τ.Κ. Μονοδενδρίου Ιωαννίνων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες από την 5η Ε.Μ.Α.Κ., την 5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και το 2ο Π.Σ. Ιωαννίνων, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα και προχώρησαν στην ακινητοποίησή της.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο την παρέλαβε από το σημείο και τη μετέφερε στο ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ από την επιχείρηση διάσωσής της

Στο χειρουργείο η 63χρονη

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 63χρονη υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραυματισμού της στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξή της.