Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 2-1: Πήραν το ντέρμπι και ετοιμάζονται για ιστορική ανατροπή οι Πολίτες

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

πηγή: EPA/PETER POWELL

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε στο ντέρμπι κορυφής την Αρσεναλ με 2-1 στο κατάμεστο «Ετιχαντ», για την 33η αγωνιστική της Premier League, και έβαλε σοβαρή υποψηφιότητα για την κατάκτηση του τίτλου, εκμεταλλευόμενη ουσιαστικά τα λάθη των «κανονιέρηδων» τις τελευταίες εβδομάδες. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα μείωσε τη διαφορά σε τρεις βαθμούς από την κορυφή, έχοντας μάλιστα κι ένα ματς λιγότερο (σ.σ. το ματς με την Κρίσταλ Πάλας για την 31η αγωνιστική δεν έχει οριστεί ακόμη).

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα προηγήθηκε μ’ ένα μικρό αριστούργημα του Σερκί στο 16ο λεπτό, όταν ο Γάλλος άδειασε όλη την άμυνα και πλάσαρε τον Ράγια, αλλά δύο λεπτά αργότερα η ομάδα του Λονδίνου βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Χάβερτζ, μετά από τραγικό λάθος του Ντοναρούμα, ο οποίος «σέρβιρε» ουσιαστικά την μπάλα στον Γερμανό επιθετικό.

Στην επανάληψη ο Ερλινγκ Χάαλαντ όμως πέτυχε στο 65ο λεπτό το νικητήριο γκολ, με την ομάδα του Λονδίνου να έχει δύο δοκάρια με Εζε και Γκάμπριελ. Η Σίτι λοιπόν επικράτησε και αν οι δύο ομάδες πανηγυρίσουν τη νίκη σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα, αμφότερες τελειώνουν την Premier League με 85 βαθμούς και ο τίτλος θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων!

 

Τα αποτελέσματα της 33ης στην Premier League, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0

Λιντς-Γουλβς 3-0 (18′ Τζάστιν, 20′ Οκαφόρ, 90’+ Κάλβερτ/Λιούιν)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 1-2 (68′ Οσούλα-32′ Ταβερνίερ, 85′ Τρουφέ)

Τότεναμ-Μπράιτον 2-2 (39′ Πόρο, 77′ Σίμονς – 45’+3 Μιτόμα, 90’+5 Ρούτερ)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 0-1 (43′ Κούνια)

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 4-3 (2′, 36′ Γουότκινς, 46′ Ρότζερς, 90’+ Εϊμπραχαμ-9′ Ριγκ, 86′ Χιούμ, 87′ Ισιντορ))

Έβερτον-Λίβερπουλ 1-2 (54′ Μπέτο-29′ Σαλάχ, 90’+ Φαν Ντάικ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι 4-1 (62′, 69′, 77′ Γκιμπς/Γουάιτ, 90’+ Ζεσούς-45+ Φλέμινγκ)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ 2-1 (16′ Σερκί, 65′ Χάαλαντ-18′ Χάβερτζ)

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ 20/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)

Άρσεναλ 70

Μάντσεστερ Σίτι 67 -32αγ.

Μάντσεστερ Γ. 58

Άστον Βίλα 58

Λίβερπουλ 55

Τσέλσι 48

Μπρέντφορντ 48

Μπόρνμουθ 48

Έβερτον 47

Μπράιτον 47

Σάντερλαντ 46

Φούλαμ 45

Κρίσταλ Πάλας 42 -31αγ.

Νιούκαστλ 42

Λιντς 39

Νότιγχαμ Φόρεστ 36

Γουέστ Χαμ 32 -32αγ.

Τότεναμ 31

Μπέρνλι 20

Γουλβς 17

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

MUST READ

