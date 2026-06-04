Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (4/6)

Δείτε αναλυτικά όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης 4 Ιουνίου: Σουηδία-Ελλάδα, NBA Finals, Euro Κ17 & Diamond League. Περιλαμβάνει αγώνες από διάφορα αθλήματα όπως μπάσκετ (NBA Finals, Turkish Basketball Super League, ACB Liga Endesa, Lega Basket Serie A), ποδόσφαιρο (Euro Κ17, φιλικοί αγώνες) και στίβο (IAAF Diamond League).