Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (4/6)

Δείτε αναλυτικά όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης 4 Ιουνίου: Σουηδία-Ελλάδα, NBA Finals, Euro Κ17 & Diamond League. Περιλαμβάνει αγώνες από διάφορα αθλήματα όπως μπάσκετ (NBA Finals, Turkish Basketball Super League, ACB Liga Endesa, Lega Basket Serie A), ποδόσφαιρο (Euro Κ17, φιλικοί αγώνες) και στίβο (IAAF Diamond League).

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το φιλικό παιχνίδι Σουηδία-Ελλάδα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Αναλυτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες του Euro Κ17 (Βέλγιο – Γαλλία, Ιταλία – Ισπανία) και φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου (Σλοβενία – Κύπρος, Ισπανία – Ιράκ, Γαλλία – Ακτή Ελεφαντοστού).
  • Οι φίλοι του μπάσκετ μπορούν να παρακολουθήσουν τους τελικούς του NBA, καθώς και αγώνες από την Turkish Basketball Super League και την ACB Liga Endesa. Επίσης, η IAAF Diamond League μεταδίδεται από τη Ρώμη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το φιλικό παιχνίδι Σουηδία-Ελλάδα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD NBA Finals Σαν Αντόνιο Σπέρς – Νιου Γιορκ Νικς

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βέλγιο – Γαλλία Euro Κ17

19:00 Novasports Start Σλοβενία – Κύπρος Φιλικός Αγώνας

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπαρτσελόνα – Μούρθια ACB Liga Endesa

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιταλία – Ισπανία Euro Κ17

20:00 ALPHA Σουηδία – Ελλάδα Φιλικός Αγώνας

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

22:00 Novasports Start Ισπανία – Ιράκ Φιλικός Αγώνας

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τενερίφη – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Ρώμη

22:15 Novasports Prime Γαλλία – Ακτή Ελεφαντοστού Φιλικός Αγώνας

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