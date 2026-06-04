Έξαλλος ο Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου για τις 29-5 βολές: «Συνεχίστε να γράφετε ότι είμαι ο χειρότερος προπονητής» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, ξέσπασε σε συνέντευξη Τύπου, παρομοιάζοντας τους τελικούς της Greek Basketball League με «σκηνοθετημένο σίριαλ» και διαμαρτυρόμενος έντονα για την αναλογία βολών 29-5 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Αταμάν προκάλεσε τα ΜΜΕ να συνεχίσουν να τον χαρακτηρίζουν «χειρότερο προπονητή» και αποχώρησε χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν παρομοίασε τους τελικούς της Greek Basketball League με «σκηνοθετημένο εβδομαδιαίο σίριαλ», ξεσπώντας ενάντια των διαιτητών για τις 29-5 βολές υπέρ του Ολυμπιακού.
  • Στο τέλος των δηλώσεων του κάλεσε τα media να συνεχίσουν να γράφουν ότι «είμαι ο χειρότερος προπονητής», χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και έφυγε από τη συνέντευξη Τύπου.
  • Ο Εργκίν Αταμάν υπογράμμισε τη διαφορά στις βολές (29-5 υπέρ του Ολυμπιακού), λέγοντας σκωπτικά: «Έχετε τους καλύτερους διαιτητές της Ηπείρου. Συγχαρητήρια».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Με σκηνοθετημένο εβδομαδιαίο σίριαλ παρομοίασε τους τελικούς της της Greek Basketball League ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν, ξεσπώντας ενάντια των διαιτητών που έδωσαν 29-5 βολές υπέρ του Ολυμπιακού. Στο τέλος των δηλώσεων του ο προπονητής των «πρασίνων» κάλεσε τα media να συνεχίσουν να γράφουν ότι «είμαι ο χειρότερος προπονητής» χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, και έφυγε από τη συνέντευξη Τύπου χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις.

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Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

«Ξέρετε στην Τουρκία έχουμε μία παραγωγή εβδομαδιαίων σειρών που παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρω πως οι Έλληνες επίσης παρακολουθούν τέτοιες σειρές. Οι τελικοί μας είναι σαν αυτό. Είμαι σίγουρος πως και οι άνθρωποι του αθλητισμού παρακολουθούν σαν μία παραγωγή σειράς.

Το αποτέλεσμα του παιχνιδιού ήταν 82-76. Το αποτέλεσμα του αγώνα είναι 29-5. 29 βολές για τον Ολυμπιακό και 5 βολές εμείς και είχαμε καλή ευκαιρία στο τέλος.

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Για τα σερβικά Μέσα και τα ελληνικά Μέσα, συνεχίστε να γράφετε εβδομαδιαία, ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής της Ευρώπης. Είναι εύκολο και έχετε τους καλύτερους διαιτητές της Ηπείρου. Συγχαρητήρια»

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