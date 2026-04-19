Φρίκη και αποτροπιασμός: Νεκρά από φόλες 21 σκυλιά στη Χαλκιδική

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Χαλκιδική, Φόλες, Νεκρά σκυλιά

Είκοσι ένας σκύλοι θανατώθηκαν στον Βάβδο της Χαλκιδικής με τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου. Τα ζώα, 14 ενήλικα και 7 ανήλικα, φρόντιζε κτηνοτρόφος της περιοχής.

Το περιστατικό καταδικάζει με την ίδια ανακοίνωση, ο Δήμος Πολυγύρου κάνοντας λόγο για «απερίγραπτη πράξη βαρβαρότητας, που προσβάλλει κάθε έννοια ανθρωπιάς και πολιτισμού» και για ένα «σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο διώκεται αυστηρά από την ελληνική νομοθεσία».

«Ο Δήμος Πολυγύρου δεν πρόκειται να παραμείνει αμέτοχος απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες», δήλωσε ο δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, ενώ, όπως έγινε γνωστό μετά το συμβάν, ο Δήμος θα προχωρήσει στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά αγνώστων, θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό των υπευθύνων, θα συλλέξει στοιχεία και μαρτυρίες από την ευρύτερη περιοχή, ενώ θα προχωρήσει σε ενημέρωση των πολιτών για την επικινδυνότητα των δηλητηριασμένων δολωμάτων, τόσο για τα ζώα όσο και για τη δημόσια υγεία, αλλά και στην ενίσχυση των δράσεων προστασίας και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου επισημαίνεται: «Ο Δήμος, σε συνεργασία με την Πενταμελή Επιτροπή Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων και τα τοπικά φιλοζωικά σωματεία, είχε ήδη προβεί σε επανειλημμένες ενέργειες για τη διαχείριση του συγκεκριμένου πληθυσμού ζώων, παρέχοντας στήριξη μέσω στειρώσεων και δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Παρά τις δυσκολίες και τις κατά περίπτωση περιορισμένες δυνατότητες συνεργασίας, οι δημοτικές υπηρεσίες και οι εθελοντές συνέχισαν αδιάκοπα τις προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών και την προώθηση υιοθεσιών».

Καλούνται τέλος οι πολίτες που διαθέτουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το περιστατικό να επικοινωνήσουν άμεσα με τις αρμόδιες αρχές, συμβάλλοντας στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ο Δήμος Πολυγύρου κοινοποίησε και φωτογραφία από το συμβάν.

Δήμος Πολυγύρου

