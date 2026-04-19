Ύπνος: Το απλό σνακ που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλά, σύμφωνα με ειδικούς

Σε μια εποχή που η αϋπνία επηρεάζει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, η αναζήτηση φυσικών λύσεων γίνεται όλο και πιο έντονη. Νέες αναφορές και μελέτες στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε ένα απλό βραδινό σνακ που φαίνεται να βοηθά στον πιο γρήγορο και βαθύ ύπνο.

Το απλό σνακ που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα

Αν παλεύετε με την αϋπνία και τις ανήσυχες νύχτες, η λύση μπορεί να βρίσκεται σε ένα απλό φρούτο. Μια που έγινε viral στο TikTok προκάλεσε αίσθηση, υποστηρίζοντας ότι ένα συγκεκριμένο βραδινό σνακ μπορεί να σας βοηθήσει να αποκοιμηθείτε ταχύτερα και να απολαύσετε έναν πιο βαθύ ύπνο.

Ο λογαριασμός WellX, με σχεδόν 95.000 ακολούθους, ανέδειξε τα απροσδόκητα οφέλη που έχουν τα ακτινίδια. Σε σχετική ανάρτηση, οι ειδικοί ευεξίας εξηγούν: «Αν τρώτε ακτινίδιο πριν από τον ύπνο, μπορείτε να τονώσετε τη σεροτονίνη σας, κάτι που βοηθά στο να κοιμηθείτε πιο γρήγορα και πιο βαθιά».

Σύμφωνα με το Sleep Foundation, η σεροτονίνη είναι η χημική ουσία του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση της διάθεσης και των κύκλων του ύπνου.

Τι λέει η επιστήμη για το ακτινίδιο και τον ύπνο

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από έρευνες. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition υποστηρίζει ότι ενήλικες που κατανάλωναν δύο ακτινίδια πριν από την κατάκλιση, αποκοιμήθηκαν πολύ πιο γρήγορα και είχαν καλύτερη ποιότητα ύπνου. Οι συμμετέχοντες φάνηκε να κοιμούνται 42% ταχύτερα, ενώ παράλληλα αυξήθηκε η συνολική διάρκεια του ύπνου τους.

Γιατί το ακτινίδιο βοηθά στην αϋπνία

Το Sleep Foundation σημειώνει ότι το συγκεκριμένο φρούτο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και σεροτονίνη, στοιχεία γνωστά για την προαγωγή του ύπνου. Τροφές πλούσιες σε αυτές τις ενώσεις βοηθούν στη ρύθμιση του φυσικού ρυθμού ύπνου-αφύπνισης του σώματος.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν πρόκειται για «θαυματουργή θεραπεία». Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), παρόλο που η διατροφή επηρεάζει τον ύπνο, μια υγιεινή ρουτίνα ύπνου, η οποία περιλαμβάνει τη μείωση του χρόνου χρήσης οθονών και ένα σταθερό ωράριο ύπνου και αφύπνισης, παραμένει ζωτικής σημασίας.

Ακτινίδιο: Επιπλέον οφέλη για την υγεία

Τα ακτινίδια συνδέονται με πολλαπλά οφέλη για την υγεία:

Βιταμίνη C : Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

: Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Φυτικές ίνες : Βοηθούν σημαντικά στην πέψη.

: Βοηθούν σημαντικά στην πέψη. Κάλιο: Συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς.

Έρευνες από το Harvard Health δείχνουν ότι τα προγράμματα διατροφής που είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά σχετίζονται με βελτιωμένη συνολική υγεία και μπορούν να προωθήσουν έμμεσα καλύτερα πρότυπα ύπνου. Οι τροφές με υψηλή θρεπτική αξία βοηθούν στην εξισορρόπηση των ορμονών και στη μείωση της φλεγμονής.

Αν και απαιτούνται περαιτέρω εκτεταμένες έρευνες για να επιβεβαιωθεί η άμεση επίδραση του ακτινιδίου στον ύπνο, η ένταξή του στη βραδινή σας ρουτίνα είναι μια απλή, υγιεινή και χαμηλού κινδύνου συνήθεια που αξίζει να δοκιμάσετε. Μπορεί να μην είναι το μαγικό φίλτρο κατά της αϋπνίας, αλλά είναι ένας φυσικός τρόπος που ίσως σας βοηθήσει να παραδοθείτε στην αγκαλιά του Μορφέα λίγο πιο εύκολα.