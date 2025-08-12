Ύπνος: Γιατρός αποκαλύπτει το Νο1 σνακ που ηρεμεί τον εγκέφαλό σας – «Βοηθάει στην μείωση των επιπέδων κορτιζόλης»

Ψάχνετε έναν φυσικό τρόπο να βελτιώσετε τον ύπνο σας; Ένας γιατρός αποκαλύπτει ένα απλό διατροφικό κόλπο που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα το βράδυ. Μάθετε πώς ένα νόστιμο σνακ μπορεί να γίνει ο σύμμαχός σας για έναν ξεκούραστο ύπνο και τι λένε οι ειδικοί για την αποτελεσματικότητά του.

Το Νο1 σνακ που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας, σύμφωνα με γιατρό

Ένας γιατρός ισχυρίζεται ότι μια κουταλιά φυστικοβούτυρο, πριν από τον ύπνο, μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα όλη τη νύχτα. Αυτό συμβαίνει επειδή περιέχει τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ ζωτικής σημασίας για την παραγωγή σεροτονίνη, «το οποίο μπορεί να έχει ηρεμιστική επίδραση στον εγκέφαλό σας», δήλωσε ο Dr. Kunal Sood. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι οι τροφές με τρυπτοφάνη μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου.

Το φυστικοβούτυρο είναι επίσης πλούσιο σε υγιή λιπαρά που αποτρέπουν τις αυξήσεις των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν αιτία για αφύπνιση κατά τη διάρκεια της νύχτας, πρόσθεσε ο αναισθησιολόγος με έδρα τις ΗΠΑ. Τέλος, το φυστικοβούτυρο περιέχει μαγνήσιο που έχει αποδειχθεί ότι σας χαλαρώνει και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, είπε ο ειδικός σε ένα πρόσφατο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok.

Φυστικοβούτυρο: Πώς βοηθάει στην μείωση των επιπέδων κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες

Η Kat Eilonwy, μια 29χρονη γυναίκα από την Πενσυλβάνια, είχε αναφέρει σε βίντεό της στο TikTok ότι μια κουταλιά φυστικοβούτυρο πριν από τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης. Η κορτιζόλη, γνωστή και ως «ορμόνη του στρες», μπορεί να διαταράξει τον ύπνο εάν τα επίπεδά της είναι αυξημένα το βράδυ.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι καταναλώνουν τακτικά φυστικοβούτυρο έχουν χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, άγχους και κατάθλιψης, κάτι που μπορεί να συμβάλει σε έναν πιο ξεκούραστο ύπνο.

Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν επιβεβαιώσει τα οφέλη του φυστικοβούτυρου στον ύπνο τους, αναφέροντας ότι τους βοηθά να κοιμηθούν πιο γρήγορα και να παραμείνουν κοιμισμένοι όλη τη νύχτα.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μια μελέτη του 2024 με πυροσβέστες (οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου λόγω των βαρδιών) δεν βρήκε θετική επίδραση του φυστικοβούτυρου στον ύπνο. Αυτό υποδηλώνει ότι τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν για τον μέσο άνθρωπο και ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα.

Άλλα οφέλη και σημαντικές επισημάνσεις

Πέρα από τον ύπνο, το φυστικοβούτυρο προσφέρει και άλλα οφέλη για την υγεία, όπως:

μειώνει τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2,

μειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο Dr. Sood τονίζει ότι, ενώ το φυστικοβούτυρο μπορεί να μην είναι ωφέλιμο για όλους, ειδικά για άτομα με αλλεργίες στα φιστίκια. Πριν ενσωματώσετε οποιαδήποτε νέα διατροφική συνήθεια, είναι πάντα καλό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.