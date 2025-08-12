Ύπνος: Γιατρός αποκαλύπτει το Νο1 σνακ που ηρεμεί τον εγκέφαλό σας – «Βοηθάει στην μείωση των επιπέδων κορτιζόλης»

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Γιατρός αποκαλύπτει το Νο1 σνακ που ηρεμεί τον εγκέφαλό σας - «Βοηθάει στην μείωση των επιπέδων κορτιζόλης»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ψάχνετε έναν φυσικό τρόπο να βελτιώσετε τον ύπνο σας; Ένας γιατρός αποκαλύπτει ένα απλό διατροφικό κόλπο που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα το βράδυ. Μάθετε πώς ένα νόστιμο σνακ μπορεί να γίνει ο σύμμαχός σας για έναν ξεκούραστο ύπνο και τι λένε οι ειδικοί για την αποτελεσματικότητά του.

Ύπνος: Το «κλειδί» για να κοιμηθείτε καλά βρίσκεται στο έντερό σας, υποστηρίζει γιατρός – Το Νο1 προβιοτικό για ποιοτική ξεκούραση

Το Νο1 σνακ που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας, σύμφωνα με γιατρό

Ένας γιατρός ισχυρίζεται ότι μια κουταλιά φυστικοβούτυρο, πριν από τον ύπνο, μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα όλη τη νύχτα. Αυτό συμβαίνει επειδή περιέχει τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ ζωτικής σημασίας για την παραγωγή σεροτονίνη, «το οποίο μπορεί να έχει ηρεμιστική επίδραση στον εγκέφαλό σας», δήλωσε ο Dr. Kunal Sood. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι οι τροφές με τρυπτοφάνη μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου.

Το φυστικοβούτυρο είναι επίσης πλούσιο σε υγιή λιπαρά που αποτρέπουν τις αυξήσεις των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν αιτία για αφύπνιση κατά τη διάρκεια της νύχτας, πρόσθεσε ο αναισθησιολόγος με έδρα τις ΗΠΑ. Τέλος, το φυστικοβούτυρο περιέχει μαγνήσιο που έχει αποδειχθεί ότι σας χαλαρώνει και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, είπε ο ειδικός σε ένα πρόσφατο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok.

Ύπνος: Το Νο1 φρούτο που είναι πλούσιο σε μελατονίνη και μπορεί να τον βελτιώσει – Τι έδειξε μελέτη

Φυστικοβούτυρο: Πώς βοηθάει στην μείωση των επιπέδων κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες

Η Kat Eilonwy, μια 29χρονη γυναίκα από την Πενσυλβάνια, είχε αναφέρει σε βίντεό της στο TikTok ότι μια κουταλιά φυστικοβούτυρο πριν από τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης. Η κορτιζόλη, γνωστή και ως «ορμόνη του στρες», μπορεί να διαταράξει τον ύπνο εάν τα επίπεδά της είναι αυξημένα το βράδυ.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι καταναλώνουν τακτικά φυστικοβούτυρο έχουν χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, άγχους και κατάθλιψης, κάτι που μπορεί να συμβάλει σε έναν πιο ξεκούραστο ύπνο.

Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν επιβεβαιώσει τα οφέλη του φυστικοβούτυρου στον ύπνο τους, αναφέροντας ότι τους βοηθά να κοιμηθούν πιο γρήγορα και να παραμείνουν κοιμισμένοι όλη τη νύχτα.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μια μελέτη του 2024 με πυροσβέστες (οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου λόγω των βαρδιών) δεν βρήκε θετική επίδραση του φυστικοβούτυρου στον ύπνο. Αυτό υποδηλώνει ότι τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν για τον μέσο άνθρωπο και ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα.

@doctorsood Have you tried this? 🥜 If you are going to eat prior to bed it is recommended to eat 2 hours prior 🫡 VC: @belleeilonwy ♬ original sound – DoctorSood, M.D.

Άλλα οφέλη και σημαντικές επισημάνσεις

Πέρα από τον ύπνο, το φυστικοβούτυρο προσφέρει και άλλα οφέλη για την υγεία, όπως:

  • μειώνει τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2,
  • μειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο Dr. Sood τονίζει ότι, ενώ το φυστικοβούτυρο μπορεί να μην είναι ωφέλιμο για όλους, ειδικά για άτομα με αλλεργίες στα φιστίκια. Πριν ενσωματώσετε οποιαδήποτε νέα διατροφική συνήθεια, είναι πάντα καλό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
18:03 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Εμβόλιο εμποδίζει την επανεμφάνιση καρκίνου του παγκρέατος και του παχέος εντέρου

Ένα εμβόλιο που ήδη κυκλοφορεί δείχνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην πρόληψη της επανεμφάνιση...
06:01 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Αρτηριακή πίεση: Το Νο1 μέταλλο που μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμισή της, σύμφωνα με ειδικούς

Η υψηλή αρτηριακή πίεση αποτελεί σοβαρό παράγοντα κινδύνου για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικ...
22:01 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Ύπνος: Η Νο1 άσκηση χαμηλής έντασης που μπορεί να σας χαρίσει 2 επιπλέον ώρες ξεκούρασης

Εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, ίσως η λύση να βρίσκεται σε μια απλή άσκηση χαμηλής έντασης. Ε...
15:40 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Ομελέτα: Μυστικά για να την κάνετε πιο νόστιμη – Γνωστός σεφ αποκαλύπτει

Τα αυγά είναι μια από τις πιο θρεπτικές και ευέλικτες τροφές, με πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας και...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια