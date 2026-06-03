Ύπνος και διατροφή: Οι 4 βασικές αιτίες που ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε νύχτα, σύμφωνα με ειδικό

Αν ξυπνάτε συστηματικά γύρω στις 3 τα ξημερώματα και δυσκολεύεστε να ξανακοιμηθείτε, ίσως δεν πρόκειται για σύμπτωση. Σύμφωνα με ειδικούς, ορισμένες καθημερινές συνήθειες – από το άγχος και το αλκοόλ μέχρι την καφεΐνη και το βραδινό φαγητό – μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου και να προκαλέσουν επαναλαμβανόμενες αφυπνίσεις μέσα στη νύχτα.

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Οι συνήθειες που επηρεάζουν τον ύπνο σας

Ο Oliver Goble, διατροφολόγος της Supply Life, εξήγησε ότι πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τις σημαντικές επιπτώσεις του τρόπου ζωής μας στον ύπνο. «Συχνά υποθέτουμε ότι το να ξυπνάμε μέσα στη νύχτα είναι απλώς κακή τύχη ή σημάδι ότι μεγαλώνουμε. Όμως, οι επαναλαμβανόμενες αφυπνίσεις την ίδια ώρα μπορεί να αντανακλούν ένα χρόνιο στρες στον οργανισμό».

Σύμφωνα με τον ειδικό, τέσσερις βασικές αιτίες που ξυπνάτε συστηματικά στις 3 π.μ. είναι οι εξής:

Στρες και αυξημένη κορτιζόλη

Αλκοόλ πριν από τον ύπνο

Η ώρα που πίνετε καφέ

Βραδινό φαγητό (Late-night eating)

Στρες και αυξημένη κορτιζόλη

Σύμφωνα με τον Goble, ένας από τους πιο συχνούς λόγους που ξυπνάμε τις πρώτες πρωινές ώρες είναι τα υψηλά επίπεδα άγχους. Όταν βιώνουμε χρόνιο στρες, το σώμα παραμένει σε κατάσταση εγρήγορσης ακόμα και τη νύχτα.

Οι ορμόνες του στρες, όπως η κορτιζόλη, παρεμβαίνουν στα βαθύτερα στάδια του ύπνου και μας κάνουν να ξυπνάμε ευκολότερα, με το μυαλό να αρχίζει αμέσως να «τρέχει».

Αλκοόλ πριν από τον ύπνο

Αν και το αλκοόλ μπορεί αρχικά να φέρει υπνηλία, στην πραγματικότητα καταστρέφει την ποιότητα του ύπνου στη συνέχεια. Το αλκοόλ κατακερματίζει τον ύπνο: κοιμόμαστε πιο γρήγορα, αλλά ξυπνάμε τις πρώτες πρωινές ώρες κάνοντας έναν ελαφρύ και καθόλου ξεκούραστο ύπνο. Σε αυτό συμβάλλει και η αφυδάτωση που προκαλεί το αλκοόλ.

Η ώρα που πίνετε καφέ

Πολλοί δεν αντιλαμβάνονται πόσες ώρες παραμένει η καφεΐνη στον οργανισμό. Ακόμα και ένας καφές που καταναλώθηκε το απόγευμα μπορεί να επηρεάσει τον βραδινό ύπνο, καθώς ο κάθε άνθρωπος μεταβολίζει την καφεΐνη με διαφορετικό ρυθμό. Τα ενεργειακά ποτά και τα προπονητικά συμπληρώματα (pre-workouts) είναι ιδιαίτερα επιζήμια.

Βραδινό φαγητό (Late-night eating)

Τα βαριά γεύματα κοντά στην ώρα του ύπνου σαμποτάρουν την ξεκούρασή μας. Όταν ο οργανισμός προσπαθεί να πέψει μεγάλες ποσότητες φαγητού αργά το βράδυ, η ποιότητα του ύπνου υποφέρει, ενώ αυξάνεται η πιθανότητα για γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (καούρες), φούσκωμα ή δυσφορία. Τα καυτερά φαγητά και τα εξαιρετικά επεξεργασμένα σνακ είναι οι μεγαλύτεροι ένοχοι.

Πότε πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό

Το να ξυπνάτε πού και πού μέσα στη νύχτα είναι εξαιρετικά συχνό φαινόμενο και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Ωστόσο, ο Oliver Goble προειδοποιεί ότι η παρατεταμένη αϋπνία δεν πρέπει να αγνοείται: «Αν κάποιος ξυπνάει σταθερά την ίδια ώρα κάθε βράδυ για εβδομάδες και νιώθει εξαντλημένος κατά τη διάρκεια της ημέρας, είναι σημαντικό να αξιολογήσει τον τρόπο ζωής του και, αν χρειαστεί, να μιλήσει με έναν επαγγελματία υγείας. Ο ύπνος είναι από τα πρώτα πράγματα που διαταράσσονται όταν το σώμα πιέζεται, επομένως αυτά τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα αποτελεούν σήματα ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε».