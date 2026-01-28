Ύπνος: Το βραδινό σνακ που μπορεί να σας κρατήσει ξύπνιους – Υγιεινές εναλλακτικές για ποιοτική ξεκούραση

Σύνοψη από το

  • Πολλοί αναζητούν ένα βραδινό σνακ, όμως η κατανάλωση σοκολάτας πριν τον ύπνο μπορεί να οδηγήσει σε αϋπνία και κακή ποιότητα ξεκούρασης, λόγω της περιεκτικότητάς της σε καφεΐνη.
  • Ειδικότερα, η μαύρη σοκολάτα, αν και θεωρείται υγιεινή, περιέχει τη μεγαλύτερη ποσότητα καφεΐνης και θεοβρωμίνης, με μια μπάρα 100 γραμμαρίων να μπορεί να έχει έως και 150 mg καφεΐνης, συγκρίσιμη με ένα φλιτζάνι καφέ.
  • Για έναν ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο, προτιμήστε υγιεινές εναλλακτικές όπως φιστικοβούτυρο, φρούτα, ελληνικό γιαούρτι, χυμό κεράσι ή καρύδια, που προσφέρουν θρεπτικά συστατικά και χαλάρωση.
Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Το βραδινό σνακ που μπορεί να σας κρατήσει ξύπνιους - Υγιεινές εναλλακτικές για ποιοτική ξεκούραση
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Πολλοί άνθρωποι αναζητούν ένα σνακ ή γλυκό πριν ξαπλώσουν για ύπνο, με τους ειδικούς να εξηγούν ότι αυτό συμβαίνει επειδή το βραδινό γεύμα μπορεί να προκαλέσει απότομη πτώση του σακχάρου αργότερα. Ωστόσο, η κατανάλωση ενός αγαπημένου γλυκίσματος, αργά το βράδυ, μπορεί να προκαλέσει αϋπνία.

Ύπνος: Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Γιατρός προτείνει 3 τεχνικές χαλάρωσης για να αντιμετωπίσετε την αϋπνία

Το βραδινό σνακ που μπορεί να καταστρέψει τον ύπνο σας

«Η κατανάλωση σοκολάτας ακριβώς πριν κοιμηθείτε μπορεί στην πραγματικότητα να συμβάλει στην κακή ποιότητα ύπνου», προειδοποίησε η εγγεγραμμένη διαιτολόγος Lena Bakovic μιλώντας στο Tom’s Guide.

Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό, καθώς οι περισσότεροι ενήλικες δεν κοιμούνται όσο χρειάζεται για να λειτουργούν σωστά. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν τουλάχιστον επτά ώρες ύπνου τη νύχτα για την πρόληψη ασθενειών και την υποστήριξη της γενικής υγείας.

Ύπνος: Πόσες φορές είναι φυσιολογικό να ξυπνάμε μέσα στη νύχτα – Τι λένε ειδικοί

Η κρυφή πηγή ενέργειας: Η καφεΐνη στη σοκολάτα

Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότερες σοκολάτες περιέχουν καφεΐνη: το ίδιο διεγερτικό που βρίσκεται στον πρωινό σας καφέ. Σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH), η καφεΐνη σάς κρατά σε εγρήγορση εμποδίζοντας τη δράση της αδενοσίνης, της χημικής ουσίας που προκαλεί τη νύστα στο τέλος της ημέρας.

Επιπλέον, η μαύρη σοκολάτα μπορεί να έχει λιγότερη ζάχαρη και να είναι η καλύτερη επιλογή για την υγεία της καρδιάς, αλλά περιέχει και την περισσότερη καφεΐνη. Αυτό συμβαίνει επειδή η μαύρη σοκολάτα έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε κακάο, από όπου προέρχεται η καφεΐνη. Περιέχει επίσης ένα λιγότερο ισχυρό διεγερτικό που ονομάζεται θεοβρωμίνη.

«Γενικά, μια μπάρα μαύρης σοκολάτας 100 γραμμαρίων μπορεί να περιέχει από 50 έως 150 mg καφεΐνης», δήλωσε ο σοκολατοποιός Liron Gal.

Συγκριτικά, ένα φλιτζάνι καφέ περιέχει περίπου 95 mg καφεΐνης, ποσότητα ικανή να σας κρατήσει ξύπνιους για ώρες. Σύμφωνα με τον FDA (Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ), οι ενήλικες μπορούν να καταναλώνουν με ασφάλεια έως και 400 mg καφεΐνης την ημέρα.

Ύπνος και διατροφή: Τι να φάτε αντί για σοκολάτα πριν κοιμηθείτε

Η λευκή σοκολάτα συνήθως δεν περιέχει καφεΐνη. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν περιλαμβάνει τα στερεά κακάο που συναντάμε σε άλλα είδη σοκολάτας.

«Η καφεΐνη βρίσκεται στα στερεά συστατικά του κακάο, τα οποία απουσιάζουν από τη λευκή σοκολάτα. Καθώς η λευκή σοκολάτα παρασκευάζεται αποκλειστικά από βούτυρο κακάο, στερείται των στοιχείων που περιέχουν καφεΐνη», εξηγούν οι ειδικοί της αυστριακής σοκολατοποιίας Zotter Chocolate.

Παρόλα αυτά, μόνο το 11% των ανθρώπων στην Αμερική δηλώνουν ότι η λευκή σοκολάτα είναι η αγαπημένη τους, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας αναλυτικών δεδομένων YouGov.

Υγιεινές εναλλακτικές για καλύτερο ύπνο

Αν ψάχνετε για μια εναλλακτική που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε σαν πουλάκι, δοκιμάστε τις παρακάτω επιλογές:

  • Φιστικοβούτυρο: Μια κουταλιά προσφέρει κορεσμό.
  • Φρούτα: Μια φυσική επιλογή για τη λιγούρα.
  • Ελληνικό γιαούρτι: Πλούσιο σε πρωτεΐνη και ελαφρύ για το στομάχι.
  • Χυμός κεράσι και καρύδια: Ο χυμός κερασιού είναι πλούσιος σε μελατονίνη (την ορμόνη του ύπνου), η οποία σας βοηθά να χαλαρώσετε.

Αυτές οι επιλογές τροφοδοτούν το σώμα σας με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και πρωτεΐνες, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν τον οργανισμό σας για έναν βαθύ και ξεκούραστο ύπνο.

