Ύπνος: Ειδικός προτείνει να προσθέσετε ένα μπαχαρικό στο νερό σας για να κοιμηθείτε καλά

Η έλλειψη ύπνου δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεσή μας, αλλά εξαντλεί το ανοσοποιητικό μας σύστημα και τη ζωτικότητά μας. Ενώ πολλοί καταφεύγουν σε φαρμακευτικές λύσεις, οι ειδικοί στρέφουν την προσοχή τους στη δύναμη της φύσης. Ένας γιατρός εξηγεί πώς ένα αρωματικό μπαχαρικό καταπολεμά το στρες και βοηθά το σώμα να κοιμηθεί καλά.

Το φυσικό ρόφημα που διευκολύνει τον ύπνο, σύμφωνα με ειδικό

Ο Dr. Eric Berg, ειδικός στην υγιεινή κετογονική δίαιτα και τη διαλειμματική νηστεία προτείνει ένα οικονομικό, απλό και φυσικό ρόφημα που μπορεί να βοηθήσει όσους παλεύουν με την αϋπνία. Ο γιατρός ισχυρίζεται ότι ένα απλό ποτήρι νερό με γαρύφαλλο μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας.

Το γαρύφαλλο (μοσχοκάρφι) είναι τα αποξηραμένα μπουμπούκια ανθέων από ένα αειθαλές δέντρο της οικογένειας των μυρτοειδών, γνωστό ως γαρυφαλλόδεντρο (Syzygium aromaticum). Είναι ένα εξαιρετικά προσιτό υλικό που βρίσκεται σε κάθε κουζίνα και χρησιμοποιείται ευρέως στη μαγειρική.

«Είναι ένα φυσικό ηρεμιστικό, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα ύπνου χωρίς τις παρενέργειες των υπνωτικών φαρμάκων», ανέφερε ο Dr Berg. «Τα γαρύφαλλα χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες τόσο στη μαγειρική όσο και στην ιατρική. Η χαρακτηριστική τους γεύση προέρχεται από την παρουσία της ευγενόλης. Αυτή η ένωση είναι επίσης υπεύθυνη για πολλές από τις θεραπευτικές τους δράσεις».

Η ευγενόλη μπορεί να δράσει ως φυσικό καταπραϋντικό, χαλαρώνοντας το νευρικό σύστημα. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των νυχτερινών αφυπνίσεων και στην προώθηση ενός βαθύτερου ύπνου. Ένα φλιτζάνι νερό με γαρύφαλλο κάθε βράδυ, πριν από τον ύπνο, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα όσον αφορά τη χαλάρωση.

Η συνταγή του Dr Berg

Για να φτιάξετε το δικό σας νερό με γαρύφαλλο:

Σιγοβράστε ή μουλιάστε 4 έως 5 γαρύφαλλα σε ζεστό νερό. Μπορείτε να το πιείτε αμέσως ως ζεστό αφέψημα. Εναλλακτικά, μπορείτε να το βάλετε στο ψυγείο για ένα δροσιστικό ρόφημα!

Τα οφέλη του νερού με γαρύφαλλο

Όπως υπογράμμισε ο Dr. Berg, το γαρύφαλλο είναι πλούσιο σε ευγενόλη, μια φυσική ένωση που συναντάται επίσης στην κανέλα και στα φύλλα δάφνης. Πολυάριθμες μελέτες υγείας έχουν τεκμηριώσει το εντυπωσιακό φάσμα των πλεονεκτημάτων της.

«Η διαθέσιμη βιβλιογραφία σχετικά με τις φαρμακολογικές δράσεις της ευγενόλης αναδεικνύει εξαιρετικές αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, αναλγητικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες, έχοντας σημαντική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία», αναφέρει μελέτη του 2021. «Πρόσφατα έχει βρεθεί στο επίκεντρο λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων της στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων».

Παράλληλα, μια ανασκόπηση του 2024 επισημαίνει: «Νέα στοιχεία υπογραμμίζουν ότι η ευγενόλη εμφανίζει πολλαπλές βιολογικές δράσεις κατά του καρκίνου, του διαβήτη, της παχυσαρκίας, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και των νευροεκφυλιστικών νόσων. Διαθέτει επίσης αναλγητικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, ενώ παρουσιάζει θανατηφόρα ή ανασταλτική δράση σε διάφορους ιούς, βακτήρια, μύκητες και παράσιτα».

«Συνολικά, αυτά τα οφέλη καθιστούν την ευγενόλη ένα πολλά υποσχόμενο διατροφικό συμπλήρωμα που υπερβαίνει τον παραδοσιακό του ρόλο ως αρωματικό μέσο, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τη δημιουργία θεραπευτικών παραγόντων κατά διαφόρων ασθενειών».

Το WebMD προσθέτει: «Το γαρύφαλλο περιέχει πολλές ενώσεις γνωστές για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους, με σημαντικότερη την ευγενόλη. Έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη φλεγμονώδη απόκριση του οργανισμού, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας, όπως η αρθρίτιδα, και να βοηθήσει στη διαχείριση των συμπτωμάτων».

«Τα γαρύφαλλα είναι γεμάτα αντιοξειδωτικά. Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν το σώμα σας να καταπολεμήσει τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες καταστρέφουν τα κύτταρα. Απομακρύνοντας τις ελεύθερες ρίζες από το σύστημά σας, τα αντιοξειδωτικά του γαρύφαλλου μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιοπαθειών, διαβήτη και ορισμένων μορφών καρκίνου».